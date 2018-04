Caravaggio in mostra a Civita di Bagnoregio

NewTuscia – BAGNOREGIO – A Civita di Bagnoregio una mostra suggestiva, con copie d’autore dei grandi dipinti di Caravaggio. La mostra è visitabile negli spazi di Palazzo Alemanni, del Museo Geologico e delle Frane, fino al mese di dicembre.

L’autore è Gianfranco Taschini e il titolo scelto per l’esposizione ‘Elogio della copia. Caravaggio, tutto falso ma così bello’. Quattro opere a grandezza naturale. Troviamo la copia della ‘Cena di Emmaus’ (conservata alla Pinacoteca di Brera), del San Gerolamo (Galleria Borghese, Roma), del San Francesco in Preghiera (Museo Civico di Cremona) e della Crocifissione di San Pietro (Basilica di Santa Maria del Popolo, Roma).

“Questa mostra – dichiara il sindaco di Bagnoregio Francesco Bigiotti – è stata pensata per dare risalto al lavoro prezioso e intelligente di Gianfranco Taschini. Con queste riproduzioni di Caravaggio aggiungiamo interessa alla visita di Palazzo Alemanni, che già ospita l’interessante Museo Geologico e delle Frane”.

“Caravaggio rappresenta la svolta della pittura, con l’introduzione della luce e delle ombre in maniera del tutto nuova. Fu rivoluzionario anche per i soggetti scelti e per le tecniche di esecuzione dei suoi lavori. Le opere in mostra a Palazzo Alemanni sono identiche per dimensioni a quelle originali. Portarle a Civita è particolarmente emozionante, visto il grande afflusso di persone che ogni giorno superano il ponte per godere della bellezza della città che muore”. Le parole del pittore Taschini.