NewTuscia – TARQUINIA – Appuntamento sabato 14 e domenica 15 aprile con la 50a edizione della Festa della Merca presso il Centro Aziendale la Roccaccia. È proprio questa manifestazione che da l’avvio alla “primavera tarquiniese” con un programma ricco di appuntamenti e gare. Protagonista sarà la tradizione maremmana e ancor di più il cavallo maremmano con una tappa del campionato di morfologia Anam proprio domenica 15 aprile. La giornata di sabato si aprirà con una Santa Messa a seguito della quale ci sarà una dimostrazione di sbrancamento soft a cura dell’Associazione Maremma Old Style e dall’Associazione Ippica Tarquiniese.

Sarà previsto uno “Special Event” a cura della Fitetrec-Ante come tappa di c

ampionato dei migliori binomi della monta tradizionale. Nel pomeriggio sarà possibile ammirare una divertente danza country. Il cavallo tornerà ad essere protagonista anche nella giornata di domenica grazie ad uno spettacolo equestre e ad una dimostrazione lavoro del bestiame curata nei dettagli dall’Associazione Ippica Tarquiniese.

Importante in questi due giorni sarà anche lo spazio dedicato ai bambini che potranno usufruire dell’area ludica con i laboratori creativi, dei percorsi e giochi creati appositamente per loro. Una piccola fattoria didattica potrà essere visitata in entrambe le giornate. Gli appassionati di bici invece si potranno iscrivere alla gara di sabato pomeriggio a cura dell’associazione Etruska Bike e dei delegati alle manifestazioni sportive Matteo Costa e Stefano Torquati.

Domenica mattina sarà la volta della mostra cinofila, appuntamento importante dedicato ai cani a cura dell’Associazione Cinofila Tarquiniese, e della dimostrazione di Mascalcia. Nell’arco della giornata numerosi saranno i caroselli con pony a cura della scuola di equitazione “I Cavalli del Parco”.

All’interno delle due giornate si svolgeranno una serie di convegni da parte del Distretto di Gestione N°1 Tarquinia ATC VT2 e dell’Istituto Agrario di Tarquinia.

Tante altre le novità da scoprire: mostra fotografica, villaggio espositivo, stand gastronomici e Tequila’s Band che allieterà la serata di sabato con musica dal vivo.

Una due giorni di attesa, ricca di eventi per tutti i gusti, un’occasione unica per immergersi nella natura incontaminata tra i boschi dell’Università Agraria di Tarquinia.