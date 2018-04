Fratelli d’Italia, inizio partecipato per i corsi di autodifesa rivolti alle donne

NewTuscia – VITERBO – Inizio partecipato per l’avvio dei corsi di autodifesa per donne nella sede di Fratelli d’Italia.

Ieri, martedì 10 aprile, si è svolta, nella Casa Tricolore di via Alessandro Volta 37, la prima lezione.

Gli appuntamenti, che si susseguiranno il martedì e giovedì dalle 19 alle 20,30, sono realizzati in collaborazione con l’agenzia Aerre Security, una delle più affermate nel settore.

“Le lezioni – come spiega il responsabile Pierpaolo Pasqua – sono tenute da esperti e professionisti, formati ai massimi livelli per quel che riguarda l’autodifesa e le tecniche antiscippo ed impegnati più volte come personale di scorta ai vip o come supporto alle forze dell’ordine in attività di ordine pubblico, in diversi contesti di notevole criticità anche a livello internazionale.

Gli incontri sono finalizzati ad istruire le donne su come tutelarsi e sapersi difendere in caso di aggressione, oltre ad accendere una riflessione politica e comunitaria sul tema della violenza con la quale, sempre più spesso, siamo costretti nostro malgrado a convivere, il più delle volte senza avere gli adeguati strumenti per poterla contrastare.

Fratelli d’Italia – Viterbo