Erbetti (M5s): “Obiettivo gettoni di presenza consiglieri a costo zero a Viterbo”

NewTuscia – VITERBO – Quando il Movimento 5 Stelle Viterbo vincerà le elezioni comunali taglierò dei gettone di presenza dei consiglieri comunali a ZERO.

Il reddito di cittadinanza è per il Movim ento 5 Stelle una priorità sia a livello nazionale che locale.

Il comune di Marino è l’ultimo dei nostri comuni ad aver avviato questo progetto e proprio con il sindaco Carlo Colizza stiamo elaborando la proposta per Viterbo da inserire nelle priorità della nostra amministrazione.

Intanto dichiariamo con orgoglio che proprio dal taglio dei gettoni abbiamo già individuato 80.000 euro da destinare al Reddito Civico, questa è la prima pietra a cui andranno aggiunti i risparmi derivanti da servizi oggi dati in appalto come la pulizia delle fontane, lo sfalcio erba ed altre attività, perché il Reddito Civico non sarà una elemosina, ma un serio contrasto alla povertà e chi ha la sfortuna di rimanere senza lavoro potrà sentirsi utile svolgendo compiti socialmente utili.

Con l’occasione ricordiamo che negli ultimi cinque anni il nostro consigliere, unico a farlo, si è già tagliato il gettone di presenza del 30%.

Ovviamente questo sarà possibile solo se il M5S sarà alla guida del Comune e l’impegno è proprio di porre questo progetto come uno dei primi atti della nostra amministrazione di palazzo dei priori.

A questi importi si sommeranno altri fondi che abbiamo già individuato nel bilancio comunale con l’obiettivo di raggiungere più famiglie possibili.

Massimo Erbetti Candidato Sindaco M5S Viterbo