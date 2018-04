Congresso provinciale di Arci Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Arci Viterbo organizza il proprio congresso provinciale sabato 14 aprile alle 9.30 presso lo spazio Arci Biancovolta di via delle Piagge 23, a Viterbo. Al congresso parteciperrano 63 delegati dei 23 circoli della provincia di Viterbo, in rappresentanza di 2700 soci, e rappresentanti delle istituzioni locali, delle associazioni e dei partiti politici.

In queste settimane, in tutta Italia, si stanno svolgendo i congressi provinciali e regionali dei comitati Arci, in vista del Congresso nazionale di giugno. La campagna congressuale è un momento vitale dell’associazione in cui si discutono i nodi critici, le strategie di cambiamento e innovazione, ridefinendo il ruolo dell’Arci nella società.

Ad oggi, Arci Viterbo è una rete di circoli, progetti e servizi per il territorio con tante potenzialità e un forte impegno per la promozione culturale e sociale, per una comunità solidale e accogliente: il congresso è il momento in cui l’associazione si confronta con le realtà del territorio e con i soci per costruire un nuovo assetto di lavoro che guarda al futuro.