“Tarquiniesi: Giulio Belli è il più giovane dei concorrenti; ma l’avventura non lo spaventa

NewTuscia – TARQUINIA – All’anagrafe è il più “piccolo” del gruppo, anche se a guardarlo non si direbbe: con i suoi 18 anni Giulio Belli è il più giovane dei concorrenti del reality che sta attirando l’attenzione di Tarquinia e non solo.

“Tarquiniesi: sui passi degli Etruschi” sta infatti diventando in breve il fenomeno social dell’anno, ed in città non si parla d’altro: alla curiosità sui concorrenti che via via si scioglie – all’appello ne mancano solamente due – cresce quella per le sfide che gli stessi dovranno affrontare. Di certo, ora, sono ufficiali le date: sabato 14 e sabato 21 aprile i due appuntamenti preliminari – il primo alla Festa della Merca, il secondo al Parco Avventura –, quindi dal 4 al 6 maggio l’avventura vera e propria, sulle bici elettriche, sui percorsi della Tuscia che portano alle bellezze archeologiche degli Etruschi.

Un’avventura che certo non spaventa Giulio, che non solo è sportivo e pratica il judo, ma ha una vera e propria passione per i viaggi in bicicletta nel cuore della natura. “La scorsa estate sono andato da Tarquinia alla Giannella e ritorno. – racconta – in bici e seguendo strade secondarie: lì, ho mangiato solo ciò che riuscivo a pescare, per poi ripartire in piena notte per riuscire a tornare in tempo e presentarmi puntuale al primo giorno di scuola”.

Giulio, infatti, frequenta il Liceo scientifico a Tarquinia, è al quinto anno e spera di poter legare il suo futuro di studi all’altra grande passione, quella per il fumetto. “Nel tempo libero mi piace disegnare – spiega – e spero, una volta diplomato, di poter frequentare la sezione fumetto dell’Accademia di Belle Arti di Bologna”.

Carta e matita che, perché no, Giulio potrebbe avere con sé anche nel corso dei tre giorni di viaggio con i suoi compagni: il pubblico potrà scoprirlo seguendo, passo dopo passo, il procedere di questa avventura sui canali social – Facebook e Instagram – di “Tarquiniesi”.

“Sui passi degli Etruschi” è un’ulteriore tappa del format “Tarquiniesi”, organizzato dall’Associazione Juppiter in collaborazione con il Comune di Tarquinia e con il supporto dello staff di #checinema. Un format tutto incentrato sul concetto di resilienza – cioè alla forza e determinazione di una comunità di essere coesa, unita e generosa nell’affrontare e superare le difficoltà – al senso di appartenenza alla città. Valori che, più o meno metaforicamente, dovranno saper incarnare anche i protagonisti di questo inedito reality. Senza dimenticare la natura ed il rispetto per la stessa: da qui nasce l’idea delle biciclette elettriche nell’ottica di promuovere una mobilità più sostenibile.