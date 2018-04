Selvaggia Lucarelli attacca il magazine Caffeina per la foto con la scritta: “Cosa le faresti?”

Dalla pagina ufficiale di Selvaggia Lucarelli su facebook

NewTuscia – VITERBO – “Da tempo mi segnalano post indecenti della pagina fb Caffeina che ha più di 2 milioni di like e (questo è il bello) è la pagina ufficiale della rassegna culturale e letteraria CAFFEINA (ci presentai anche il libro anni fa), una rassegna viterbese a cui prendono parte tutti i principali scrittori italiani. (lo scorso anno l’ha aperta Saviano)

La pagina è un minestrone di robaccia, meme nello stile di pagine ben note, articoli acchiappalike, battutone adolescenziali e contenuti spesso senza senso, o scopiazzati o con link scollegati dal titolo, che riportano a cose vecchie o imbarazzanti. Chi si occupa del sito ha più volte dichiarato che il successo della pagina è merito di ragazzi viterbesi volenterosi. Come no.

Io mi vergognerei di quella pagina, se fosse legata a qualche cosa che abbia anche solo lontanamente a che fare con la cultura.

E me ne vergognerei perché tra le altre cose è evidente che alcuni di questi ragazzetti volenterosi sono nervosi con me perché ho fatto chiudere alcune delle loro pagine preferite, magari di pastori e compagnia bella. Guarda caso in questi giorni hanno chiuso alcune di queste pagine e su Caffeina appare il seguente post: foto mia, scritta “cosa le faresti?” e inutile link a un pezzo che fa riferimento a una vicenda di un anno e mezzo fa. Il tutto è un semplice pretesto per farmi insultare.

Seguono insulti, augurii di morte, inviti a picchiarmi. Tutti lasciati lì eh.

E non è la prima volta che ho problemi con questa pagina che ha perfino copiato per intero miei pezzi (l’ho segnalato a loro più volte), fatto titoli osceni stravolgendo mie dichiarazioni e raccontato le mie vicende con i gruppi chiusi perculandomi.

Potrei fregarmene ma visto che parliamo di pagine con due milioni di like, è bene che chi produce merda sul web, si assuma le sue responsabilità. Mica lo fanno solo i ragazzetti dei gruppi chiusi, qui c’è una struttura dietro.

Chi se ne occupa si candida alla regione.

E io voglio spiegazioni.

P.s.

Interessante la violenza delle donne da “la impiccherei” a “la prenderei a mazzate lasciandola a terra”. Mi raccomando, poi mettete la fotina “no alla violenza sulle donne”.

Così Selvaggia Lucarelli sulla sua pagina ufficiale.