Sanità, Regione Lazio: autorizzati 294 concorsi per la stabilizzazione del personale precario

NewTuscia – ROMA – Ad oggi sono stati autorizzati 294 concorsi per la stabilizzazione del personale precario nel sistema sanitario regionale del Lazio e sono circa 1.500 i lavoratori precari che hanno avuto il contratto a tempo indeterminato.

“Prosegue il percorso intrapreso per la stabilizzazione dei precari – commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – Un segnale forte che mira all’aumento della qualità dei servizi per l’utenza e delle prospettive dei lavoratori. Stiamo parlando del più grande processo di stabilizzazione dei precari in sanità tra le Regioni italiane con l’attivazione di 294 concorsi in pochi mesi che hanno già permesso di stabilizzare 1.500 unità”.

Questa mattina è stato pubblicato sul BURL – Bollettino ufficiale della Regione Lazio il diario delle prove scritte delle procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione del personale, che attualmente lavora con contratto a tempo determinato, nella Asl Roma 2. Le procedure riguardano la stabilizzazione di personale per la Direzione Medica Presidio Ospedaliero, Psichiatria, Dirigenti medici presso il Servizio Tossicodipendenze, Psicoterapia, Farmacia ospedaliera ed educatori professionali. I candidati che avranno raggiunto una valutazione di sufficienza alla prova scritta saranno quindi ammessi a sostenere il colloquio.