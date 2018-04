Rotary club, Premio alla Viterbo per il lavoro

NewTuscia – VITERBO – Il Rotary Club di Viterbo, nel solco della sua pluridecennale iniziativa istituzionale al servizio della comunità locale con le 18 edizioni del premio alla “Viterbo che lavora”, ha organizzato per venerdì 13 aprile alle ore 11, presso la Scuola Marescialli dell’Aeronautica militare nell’Aeroporto T.Fabbri di Viterbo, per gentile concessione del Comandante Col. Pil. Michele Roger Vai, la premiazione di alcune imprese con caratteri delle start up, che si sono formate negli ultimi anni nella provincia.

Il premio alla sua prima edizione, dedicato alla “Viterbo per il lavoro”, consistente in una targa d’argento, lungi dall’essere espressione di mera graduatoria di merito, vuole additare alla pubblica opinione un aspetto forse poco conosciuto che vede i giovani, in larga prevalenza, cimentarsi nel fare impresa nei settori del turismo, dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato e dei servizi, con impegno professionale e spirito innovativo veramente encomiabili. Al contempo le imprese premiate costituiscono modelli di crescita e sviluppo degni di essere conosciuti ed imitati dai giovani che oggi guardano al loro futuro con giustificata apprensione.

Hanno dato la loro adesione alla manifestazione il presidente della Provincia, Pietro Nocchi, il sindaco Leonardo Michelini, l’assessore allo Sviluppo economico Sonia Perà e l’ assessore Antonio Delli Iaconidel del Comune di Viterbo, il presidente Domenico Merlani ed il segretario generale Francesco Monzillo della Camera di Commercio, i presidenti provinciali di Coldiretti Mauro Pacifici, di Confagricoltura Giuseppe Chiarini ed il direttore provinciale Daniele Ciorba, di Confartigianato Stefano Signori ed il segretario generale Andrea De Simone, di Confcommercio Leonardo Tosti e la responsabile del marketing associativo M.Rosaria Costantini, di Confesercenti Vincenzo Peparello e la vicepresidente vicario Giusy Gimma, di Cna Angelo Pieri e la segretaria territoriale Luigia Melaragni, di Federlazio Giovanni Calisti, di Lazioinnova il responsabile dello Spazio attivo di Viterbo Giulio Curti, di Unindustria Stefania Palamides, il direttore Marco Rughetti, la segretaria Loredana Petroselli, la presidente del Comitato Imprenditoria femminile Serenella Papalini, la presidente del Movimento Donna Impresa Laura Belli, il professor Giuseppe Calabrò preside della facoltà d’ingegneria, in rappresentanza del rettore dell’Università della Tuscia. Saranno inoltre presenti alcuni rappresentanti degli studenti degli istituti superiori della città, giornalisti e, naturalmente, soci dei Rotary club della provincia.

Le imprese alle quali verrà consegnato il riconoscimento sono, in ordine alfabetico:

Agri Verde Etruria Rete ss, Avetrurias.n.c, Bytek marketing Slrs, Decor Design sas, DiMargroupsrl, Fattoria Cupidi ss, La Parolina, Webysrl.

Nel corso della cerimonia, dopo i saluti del comandante dell’aeroporto, del presidente del Rotary club di Viterbo generale Vincenzo Turetta, del sindaco di Viterbo e del presidente della Camera di Commercio, il segretario, Francesco Monzillo traccerà un sintetico quadro statistico/economico della realtà imprenditoriale viterbese. Successivamente saranno proiettati brevi video di presentazione delle imprese premiate.

Il Presidente dell’annata rotariana 2017-2018

Gen Vincenzo Turetta