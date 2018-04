Pubblicato l’elenco delle opere edili ed impiantistiche realizzabili in regime di attività edilizia libera

NewTuscia – VITERBO – E’ abbastanza lunga la lista delle opere edili ed impiantistiche realizzabili in regime di attività edilizia libera, vale a dire “senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia”.

Le attività che, da adesso in poi, beneficiano di importanti semplificazioni, sono indicate nel decreto del Ministero delle Infrastrutture (appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) emanato in attuazione del decreto legislativo “Scia 2”. A darne comunicazione, è la CNA di Viterbo e Civitavecchia.

Informazioni e approfondimenti sugli interventi di edilizia privata che non richiedono comunicazioni (Cil, Cila, Scia) né permesso di costruire, possono essere richiesti ai responsabili di CNA Costruzioni e di CNA Installazione e Impianti, allo 0761.2291. E-mail: m.mancini@cnavt-civ.it, l.fanelli@cnavt-civ.it. Sito: www.cnaviterbocivitavecchia.it.