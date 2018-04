Orfini: “Grave quanto accaduto a Tarquinia”

NewTuscia – TARQUINIA – “Quella foto è un insulto alla storia del nostro Paese. Penso che quanto accaduto nel Palazzo di Città di Tarquinia sia inaudito, e non ha nessuna giustificazione accettabile. Mi auguro che le indagini portino ad individuare nel minor tempo possibile i responsabili di questo atto, ancora più grave se fosse riscontrato un eventuale coinvolgimento di amministratori locali”.

A dichiararlo in una nota è Matteo Orfini, presidente del Pd, in merito alle indagini aperte dalle autorità in seguito alla diffusione di una foto che ritrae una persona, con indosso la fascia tricolore, intenta ad effettuare il saluto fascista nella stanza del vice sindaco di Tarquinia.