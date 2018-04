Lotta all’illegalità: Paolo Borrometi a Civita Castellana

NewTuscia – CIVITACASTELLANA – “Fallo ammazzare, ma che c…. ci interessa”. A dare l’ordine di uccidere è il boss di Cosa nostra della provincia di Siracusa, Salvatore Giuliano a un altro boss di spicco, Giuseppe Vizzini, e l’obiettivo è Paolo Borrometi, direttore del sito d’inchiesta LaSpia.it, collaboratore dell’Agi e presidente di Articolo 21.

Per queste minacce oggi sono stati arrestati i due boss e altre due persone in un’operazione ordinata dal Gip di Catania, Giuliana Sammartino. NewTuscia – CIVITACASTELLANA – “Fallo ammazzare, ma che c…. ci interessa”. A dare l’ordine di uccidere è il boss di Cosa nostra della provincia di Siracusa, Salvatore Giuliano a un altro boss di spicco, Giuseppe Vizzini, e l’obiettivo è Paolo Borrometi, direttore del sito d’inchiesta LaSpia.it, collaboratore dell’Agi e presidente di Articolo 21.

Venerdi prossimo il giornalista Paolo Borrometi, che da anni vive sotto scorta per le sue inchieste contro la mafia, sarà a Civita Castellana per parlare con gli studenti. L’incontro, con inizio alle 9.30 nella sa la conferenze del museo del centro commerciale Piazza Marcantoni , avrà come tema “Lotta all’illegalità, quando il mondo dell’informazione è in prima linea” e si svolgerà dopo la proiezione del film “Fortapàsc” di Marco Risi che racconta la storia di Giancarlo Siani, il giovane collaboratore del quotidiano Il Mattino ucciso a Napoli nel 1985 dalla camorra.