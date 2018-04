Lancia Delta integrali, Vasanello scelta per il “Raduno di Primavera”

NewTuscia – VASANELLO – Grande appuntamento con la storia domenica 15 aprile a Vasanello.

In Piazza della Repubblica, si terrà infatti, il 15° Raduno di Primavera dell’associazione Delta Virus Club.

Di fronte all’imponente Castello Orsini si daranno appuntamento circa una ventina di appassionati di Lancia Delta integrale ed auto di interesse storico provenienti da tutto il Centro Italia, che sosteranno, per la gioia degli estimatori, tutta la mattinata per proseguire poi alla volta dei boschi del Cimino.

“Abbiamo scelto Vasanello come location per ospitare la nostra iniziativa – spiega il responsabile Sergio Vigna – poiché, facendo qualche ricerca su Internet, siamo rimasti colpiti dalla suggestione e dalla bellezza di questo caratteristico borgo.”

“Per il nostro paese – aggiunge il sindaco Antonio Porri – si tratta di un importante momento di promozione e visibilità, visto che i partecipanti al raduno provengono, per la maggior parte, da oltre regione.

Essere stati selezionati tra tante possibili potenziali location, rappresenta motivo di orgoglio e sprone per aumentare, di giorno in giorno, l’attrattiva turistica in grado di rappresentare, oltre ad un’ottima vetrina per il territorio, anche un significativo input per l’indotto economico delle attività locali.”

Info: www.comune.vasanello.vt.it