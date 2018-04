La Scarabeo Roma riceve il Premio Coni Lazio 2017

NewTuscia – ROMA – La Società rossoblù è stata premiata oggi nella sede della Regione Lazio dal Presidente del Coni regionale Riccardo Viola e dal Presidente FIPAV Lazio Andrea Burlandi per i meriti acquisiti nella stagione in corso.

Si è svolta martedì 10 aprile 2018 presso la Sala Tevere della Regione Lazio la quinta edizione del Premio Coni Lazio 2017, nel corso della quale, oltre agli atleti e ai dirigenti sportivi più meritevoli del Lazio, è stata premiata la Scarabeo GCF Roma quale migliore realtà sportiva. A consegnare il Premio nelle mani dei primi dirigenti rossoblù Maria Luisa Agostinelli, Francesco Santini e Paolo Mecucci sono stati il Presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, il Presidente della FIPAV Lazio Andrea Burlandi e la Delegata Coni Lazio nonché Presidente FIPAV Frosinone Luciana Mantua.

“Dopo la vittoria della Coppa Italia al PalaFlorio di Bari che ha segnato un momento di svolta per la nostra società, è arrivato un ulteriore riconoscimento da parte delle istituzioni a conferma del grande lavoro svolto in questi anni”, ha commentato a margine della premiazione un entusiasta Francesco Santini, team manager di Roma. “Siamo particolarmente soddisfatti di essere giunti ai Play Off Promozione e di giocarci un posto nella massima serie: domani i nostri ragazzi torneranno di nuovo in campo per Gara 3 contro Gioia Del Colle. Sappiamo che sarà una battaglia molto dura, l’augurio è di poter contare ancora una volta sull’apporto dei tifosi, in particolar modo dei nostri supporter dell’Armata Rossoblù, per sostenere i ragazzi in campo e conquistare una vittoria che ci porterebbe a giocare la semifinale, di nuovo al PalaTiziano, contro l’Emma Villas Siena.”, ha concluso Santini.

Arriva quindi un altro riconoscimento per la Junior Volley, dopo quelli conquistati sul campo a suon di schiacciate: dall’inizio della stagione una permanenza costante in vetta all’A2 nei diversi raggruppamenti previsti dalla Regular Season, la conquista della Coppa Italia di A2 e l’accesso ai playoff promozione per il terzo anno consecutivo da quando è nella massima serie. Una stagione brillante ed entusiasmante che ha ravvivato il cuore dei tifosi della Capitale che hanno oggi, finalmente, una maglia importante per cui tifare e gioire.

La dirigenza e la formazione di coach Spanakis non vogliono chiaramente fermarsi qui: primo ostacolo sul prosieguo del cammino dei rossoblù una ostica Gioia del Colle che tornerà mercoledì 11 aprile alle ore 20:30 al Pala Tiziano per la “bella da dentro-fuori” che vale l’accesso alla semifinale.

I biglietti sono acquistabili su Booking Show o direttamente ai botteghini del Palazzetto il giorno della gara. Speciali promozioni sono state previste per Gruppi di tifosi.

PROMO GRUPPI

5 biglietti = 30 Euro

10 biglietti = 50 Euro