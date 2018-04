La cucina e l’importanza della pulizia

NewTuscia – È uno degli ambienti della casa più delicati, per i quali il concetto di pulizia diventa estremamente importante ancor più che in altre aree. La cucina, dove l’igiene deve essere sempre tenuta in massima considerazione.

Si fa riferimento soprattutto ad alcune parti specifiche che compongono una cucina: si pensi al lavello e in generale al piano lavoro per arrivare poi al forno. D’altra parte la cucina è una delle stanze più vissute della casa, in famiglia ma anche se si parla di ambiente per uso lavorativo. Pensiamo a strutture ricettive ad esempio per le quali la pulizia della cucina è anche una quest ione di legge.

La pulizia del lavello quindi non implica grandi sforzi ma richiede soltanto una grande costanza: il tutto per evitare di ritrovarsi a dover combattere con lo sporco ostinato difficile da scrostare. Ben altra difficoltà è data dalla pulizia del forno, operazione che invece richiede più tempo da dedicare e una buona dose di pazienza.

Nel concreto, andiamo a vedere come pulire il forno in modo efficace: sul mercato esiste una notevole quantità di prodotti da adibire all’uso. Si parla tanto di sostanze chimiche e prodotti specifici per sciogliere i depositi di unto e di grasso; quanto di rimedi naturali validi anche per pulire il resto della cucina.

Può ad esempio tornare utile ricorrere ad acqua e aceto, per sciogliere incrostazioni di ogni tipo. Ciò sarà sicuramente più naturale rispetto all’uso dei tanti prodotti specifici che spesso sono a base di acidi e solventi potenzialmente dannosi.

Viceversa ricorrere a rimedi meno invasivi e maggiormente naturali, come proprio l’aceto o il succo di limone per sgrassare le superfici della cucina, si evitano rischi inutili. E proprio il succo di limone rappresenta una valida alternativa ai tanti prodotti chimici: si sta parlando di quello che viene considerato uno sgrassatore potente e naturale nonché un ottimo disinfettante che può essere utilizzato, con successo, su quasi tutte le superfici.

Così come il bicarbonato, altri rimedio naturale utile per pulire il forno e rendere la superficie interna perfettamente lucida. Tante soluzioni alternative per pulire la cucina in ogni suo aspetto evitando di ricorrere a prodotti aggressivi e chimici.