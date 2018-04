Capelli grigi: come superare il problema?

NewTuscia – È un problema ricorrente che riguarda tutti, indistintamente, tanto uomini quanto le donne e in diverse fasce di età. Perché i capelli possono iniziare a diventare grigi già in fase giovanile. Alcuni sondaggi sostengono che, insieme alla calvizie, la condizione del sopraggiungere dei capelli grigi sia una delle maggiori cause di disagio per una persona.

Si tratta di un qualcosa di naturale visto che con il passare del tempo i capelli tendono a perdere il proprio colore; il manifestarsi di questo fenomeno può avvenire anche in fasce di età più giovanili il che rende la problematica maggiormente patologica.

I capelli crescono dai follicoli, cavità della cute: sono formati dalle stesse cellule presenti nell’epidermide e contengono i melanociti, cellule adibite alla produzione della melanina ovvero la sostanza che va a influire sulla sia pigmentazione della pelle che sulla colorazione dei capelli. Ovviamente maggiore è la presenza di melanina e più i capelli sono di colore scuro.

Quali sono le cause della comparsa dei capelli grigi? I fattori sono molteplici. L’avanzamento dell’età su tutti, un fattore fisiologico; ed ancora, alimentazione sbagliata; cattive abitudini quali fumo; stress; radiazioni solari eccessive.

Non si parla quindi soltanto di un fattore naturale, del naturale invecchiamento: ma i capelli grigi possono comparire anche per altre cause. E oggi ci sono diversi rimedi per evitare che questa problematica possa diventare pressante creando disagi in chi la subisce.

Uno dei rimedi più noti e utilizzati è quello di fare ricorso a tinta per capelli neri e grigi; il che non sempre è consigliabile perché tinte coloranti eseguite con regolarità possono causare seri problemi al capello e al cuoio capelluto. Si tratta poi ovviamente di una soluzione che va a coprire per un breve periodo il problema.

Come sempre la soluzione migliore è intervenire per tempo e prevenire la problematica; quindi alla comparsa dei primi capelli grigi si deve iniziare a far ricorso a integratori alimentari appositi in grado di arrestare la diffusione dei capelli grigi.

Visto che tra le cause di questo fenomeno vi è anche la presenza dei radicali liberi, utilizzare integratori alimentari con antiossidanti e far ricorso a cibi che li contengano per natura può essere una buona soluzione. Così come mantenere uno stile di vita regolare ed evitare l’eccessiva esposizione ai raggi solari nei periodi estivi; limitare i lavaggi; utilizzare shampoo non troppo aggressivi.

In sostanza prendersi cura dei propri capelli il più possibile perché, al contrario di quanto si possa pensare, anche la comparsa dei capelli grigi può essere contrastata.