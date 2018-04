Arrestato due rumeni per furto in appartamento a Ronciglione

NewTuscia – RONCIGLIONE – I carabinieri del NORM della compagnia di Ronciglione, la scorsa notte, allertati dai cittadini che sentivano rumori all’ interno di un’ appartamento in una zona centrale di Caprarola, si sono recati immediatamente in prontezza operativa sul posto, ed hanno sorpreso all ‘interno dell’appartament o intenti a rubare due cittadini rumeni, peraltro entrambi residenti a Caprarola, rispettivamente di 18 e 20 anni.

I due ladri sono stati immediatamente arrestati, e tradotti presso le camere di sicurezza della compagnia di Ronciglione.