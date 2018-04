Adozione del cuore, troviamo una famiglia per Billy

NewTuscia – FROSINONE – Billy. Segni particolari: lentiggini sul musetto.

Potrei inventarmi tante storie per presentarvi Billy, ma non ce n’è bisogno. Billy è un cane come tanti altri poveri sfortunati, cresciuto per strada costantemente di fronte al pericolo con un’unica fortuna: aver incontrato, una sera dopo essere stato investito da un’auto, la persona che lo ha soccorso, curato e che gli ha dato un posto caldo in attesa di una famiglia che lo possa adottare.

Billy è buono, socievole, affettuoso, accomodante e con tanto bisogno di una casa e amore!

Non lasciamolo solo!!!

Billy è una taglia media, ha 6 anni circa, verrà affidato chippato e vaccinato previa compilazione modulo, visita preaffido e postaffido!

Naomi 3342609499