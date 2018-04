Volley femminile, il week-end Vbc Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Un’unica vittoria nel week-end delle formazioni vbc.

Dopo la sconfitta della Under 16 regionale nel Tabellone Perdenti ad opera dello Sports Team (1/3 con parziali 28/26 17/25 15/25 19/25) venerdì pomeriggio al PalaVolley, a cogliere sabato una sofferta vittoria, sempre tra le mura amiche, è la Serie D di Francesco Rita che al tie-break supera a sorpresa Edilfema Palombara. 3/2 il finale con parziali 25/23 25/14 22/25 17/25 15/6.

La domenica si apre con la sconfitta di misura della Under 13 nel girone promozionale ad opera del Ronciglione Volley. 2/1 il finale con parziali 6/25 25/21 25/14.

Ancora una sconfitta, sempre la mattina, per la Under 12 impegnata in casa della capolista Pallavolo Civitavecchia Rossa 3/0 (25/3 25/15 25/12).

Il week-end si chiude con la Serie C che resiste un solo set in casa con la Omia Volley. La seconda forza del girone si impone 0/3 con parziali 22/25 16/25 15/25.

Vbc di nuovo in campo domani, martedì, quando la Under 18 di eccellenza sarà in campo a Roma contro la Fenice per l’incontro valido per la fase regionale Tabellone Vincenti.