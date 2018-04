Vitersport Libertas Nuoto, svolto il Campionato Regionale Assoluto di nuoto

NewTuscia – VITERBO – Si è svolto domenica 8 a Fiuggi (FR) il Campionato Regionale Assoluto di nuoto agonistico e promozionale, organizzato dalla FISDIR in collaborazione con Croce Rossa Italiana. Una tappa abituale nel calendario regionale del Lazio, connotata sempre da un’accoglienza attenta e qualificata degli Atleti e delle società. Nove quelle presenti ai blocchi di partenza, che hanno dato vita ad una competizione impegnativa.

La giornata si è aperta con il Meeting Interregionale di nuoto sincronizzato, disciplina in crescita sia per numero di partecipanti che per qualità delle prestazioni, quindi hanno avuto inizio le gare di nuoto.

La formazione della Vitersport Libertas, guidata dalla Prof. Evelina Bastianini, era composta da quattro atleti, che hanno realizzato buone prestazioni, confermando e ritoccando i tempi personali. In particolare gli ori si sono tinti di rosa, essendo andati tre al collo di Emanuela Marchini e tre al collo di Benedetta Verdecchia. Complimenti alle due atlete che sono state capaci di dare il massimo in ciascuna delle prove in cui si sono cimentate.

Buona anche la prestazione dei ragazzi, Luca Apperti, per due volte al terzo gradino del podio, e Matteo Roncoloni, bronzo nei 50 do, entrambi nella categoria promozionale.

Ed ora il prossimo appuntamento a Montalto di Castro, il 20 maggio, ultima prova a livello regionale.