Monterosi Fc travolge l’Ostiamare: tre passi verso la salvezza

NewTuscia – MONTEROSI – I sogni e gli obiettivi vanno raggiunti con sudore e determinazione. Il Monterosi, senza Matuzalem, Manoni, Minella e con Cicino acciaccato solo in panchina, prova a far splendere il sole anche sulla propria classifica contro l’Ostiamare, praticamente salva a quota 40.

La squadra di mister Savini parte subito bene, al 2′ cross di Lo Pinto ma Rasi arriva scoordinato sulla sfera. La gara dell’ex Daniele Piro dura appena quattro minuti. L’esterno costretto a lasciare il campo per un brutto infortunio al polpaccio. Al suo posto Attili. La risposta lidense arriva al 13′ con un tiro di Roberti sopra la traversa. Al 21′ doppia chance per i padr oni di casa: prima Salvatori poi Morbidelli non riescono a trovare la giocata vincente. Al 35′ ancora Morbidelli viene disturbato sul bel cross di Rasi dalla sinistra. Il gol è nell’aria e da un’azione avvolgente targata Nannini-Crescenzo arriva al 42′ il gol dell’ex Andrea Costantini. Il capitano con una girata perfetta batte Barrago e firma l’1-0 per il Monterosi. Un minuto dopo i locali potrebbero anche raddoppiare in contropiede ma Morbidelli non inquadra lo specchio della porta. Monterosi avanti nella prima frazione di gioco.

Pronti via e nella ripresa il Monterosi trova il raddoppio. Al 5′ angolo di Morbidelli e Marco Lo Pinto svetta più in alto di tutti per il 2-0. Prima rete stagionale per il centrocampista ex Avezzano e Montespaccato. Un minuto dopo Morbidelli prova un gran tiro che sfiora il montante. Bel Monterosi finora ed al 13’st sfiora il tris in contropiede con un destro però debole di Crescenzo che si spegne sul fondo. La reazione dell’Ostiamare si conclude solo con un colpo di testa di Attili alto sopra la traversa al 21’st. Il Monterosi mette in cassaforte il risultato al 28’st: lancio perfetto di Morbidelli per il baby Palombi che trafigge Barrago in uscita e fa 3-0. C’è gloria anche per il portiere di casa Cavalli che al 31’st respinge una punizione di Proietti. Entra anche De Cerchio che al 38’st sfiora l’incrocio con un forte destro. Non accade più nulla, il Monterosi controlla il vantaggio, porta a casa tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Monterosi Fc-Ostiamare 3-0

Monterosi: Cavalli Tarantino Rasi (45’st Lommi) Gasperini Costantini Salvatori Lo Pinto (32’st De Cerchio) Nannini (19’st Matrone) Palombi Morbidelli (41’st Quatrana) Crescenzo (15’st Cicino). A disp. Florio Raho Centrella Troiani. All. Savini

Ostiamare: Barrago Sarrocco (1’st Belardelli) Colantoni Bellini Mazzei Calveri Piro (5’pt Attili) Ferrari Roberti Proietti Catese (24’st Dioguardi). A disp. Giannini, La Rosa, Maestri, Pedone, Pellegrini, Olivetti. All. Greco

Arbitro: Carina Susana Vitulano di Firenze.

Reti: 42’pt Costantini 6’st Lo Pinto, 28’st Palombi

Note – ammoniti Catese. Recupero 2′- 4′