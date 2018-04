La Finass Atletica inaugura la nuova stagione agonistica Outdoor con il Meeting Internazionale di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – La manifestazione si è svolta sabato 7 aprile mattina nel rinnovato impianto del Campo Sportivo Scolastico di Viterbo, con la presenza in campo di formazioni giovanili ed assolute di Londra, Malta, Granada, Iasi (Romania), Turany (Slovacchia) e della rappresentativa della nostra provincia. Festoso il clima creato sia dagli atleti in campo nelle varie gare svolte, che dal numeroso pubblico presente sulle tribune, che per tutta la mattinata hanno incitato a viva voce i loro giovanissimi beniamini. Buoni i risultati ottenuti dai giovani della Finass che dopo il lungo periodo di preparazione hanno potuto mostrare la bontà del lavoro svolto in inverno con i loro allenatori, beneficiando di una splendida giornata primaverile. I più giovani della categoria Esordienti si sono confrontati in una prova di Triathlon con gare di velocità sui 40m. piani , salto in lungo e resistenza 400m. dove si sono messi in evidenza: Emma Trobetta vincitrice nella categoria Eso C/F, 3^ Valentina Montella; nella C/M Federico Civitelli è 3°. Nella B/F Diana Ambrosini è 3^ e nella B/M Alessandro Mazzei si classifica al 4° posto. Nella A/F Sara Cianchelli è 6^ e nella A/M Federico Frau è 3°.

Nella categoria Ragazze bella prestazione di Camilla Greto che vince il Lungo con 4,37 ed è 4^ nei 60m. con 9″18 , nei Ragazzi Matteo Foglietti vince il Vortex con 40,58 e Filippo Rocchetti è 3° con 34,54; Alessandro De Marchis è 4° nei 60m. con 8″98 e Beatrice Laurenti e Giulia Mecarini son rispettivamente 4^ e 6^ nei 1000m.

Tra i Cadetti in evidenza Elena Vergaro 2^ negli 80m. con l’ottimo tempo di 10″59 e Aurora De Santis vincitrice della prova di Alto con 1,37. Torna alla Marcia Leonardo Greto che si classifica 2° nella gara dei 3Km. con il tempo di 17’36″20 e 4° nella gara dei 600m. con il nuovo record personale Matteo Cianchelli che corre la distanza in 1’38″38. Negli 80m. buone prove per Giuseppe Ambrosini 5° con 10″25 e 6° Federico Ercoli con 10″31 ( 2° nell’Alto con 1,49 e 4° Iacopo Leonardi con 1,43). Nei 600m. Erica Ciatti corre in 2’03″69 ed esordio nel Peso per Giuseppe Guerra che ottiene la 4^ posizione con 8,70.