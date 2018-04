Giochi Regionali di Nuoto Special Olympics: i risultati dei viterbesi

NewTuscia – RIETI – Dal 7 all’8 aprile si è svolta, presso la Piscina Comunale di Rieti l’edizione 2018 dei Giochi Regionali di Nuoto Special Olympics che, quest’anno, hanno visto circa duecento atleti, provenienti da oltre venti Team Special Olympics del Lazio, confrontarsi sulle varie distanze in una manifestazione sportiva come sempre festa dello sport.

La consueta impeccabile organizzazione del Team Regionale Lazio ha visto gli atleti, nella giornata di sabato, impegnarsi nelle prove di qualificazione e, nella giornata di domenica, c imentarsi in oltre 80 finali tutte caratterizzate da un sano spirito di competizione.

La cerimonia di apertura, svoltasi sabato, ha vissuto momenti di grande emozione, in particolare per l’arrivo della fiaccola olimpica e per il Giuramento dell’atleta Special Olympics.

Anche quest’anno l’ASD Sorrisi che nuotano Eta Beta di Viterbo ONLUS, si è presentata all’appuntamento in forze, con 20 atleti pronti a dare battaglia sulle varie distanze.

Di questi, Maria Grazia BERNINI, Bruno GRANI, Maria Grazia SARACONI, Silvia ROTOLO e Simone PETRARELLI si cimentavano nelle competizioni grazie alla collaborazione con la Fondazione “Solidarietà e Cultura” di Montalto di Castro, collaborazione sviluppata con l’obiettivo di mettere a fattor comune le diverse esperienze e metodologie di intervento.

10 medaglie d’oro, otto d’argento e nove di bronzo l’incredibile medagliere finale, con alcune singole prestazioni veramente degne di nota.

I 10 ori sono arrivati da Martina CASAGRANDE e Simone RAMACCIANI nei 25 mt. dorso; da Maria Grazia BERNINI nei 10 mt assistiti; da Bruno GRANI nei 15 metri stile libero; da Giulia INNOCENZI, Simone PETRARELLI e Lorenzo PIZZAMIGLIO nei 25 metri stile libero; dalla staffetta 4×25 stile libero femminile (Maria Chiara DE ANGELIS, Fabiana PAPALINI, Marta TROILI e Martina CASAGRANDE).

Gli altri due ori sono venuti da Alberto BOCCI che, ritornato alle gare Special Olympics dopo un lungo periodo di assenza, si è imposto sui 50 e sui 100 metri stile libero, facendo segnare nelle due gare il record assoluto dei Giochi.

Prestazioni di rilievo anche da Stefano VAGNONI (argento nei 25 metri rana), Giorgio SERAFINI e Mattia DONATI (argento nei 25 metri stile libero), Maria Celeste CARNASSALE (argento nei 25 metri dorso), Silvia ROTOLO (bronzo nei 10 metri assistiti) e da Roberto RICCI (argento nella 4×25 mista insieme a RAMACCIANI, PIZZAMIGLIO e BOCCI). Maria Grazia SARACONI, Gianmarco COSTANTINI e Viviana COZZANI, anche non centrando il podio, si confermavano comunque con prestazioni di rilievo dal punto di vista cronometrico.

I giochi di Rieti rappresentavano un importante banco di prova in vista dei Giochi Nazionali estivi che, quest’anno si svolgeranno a Montecatini (PT) dal 4 al 10 giugno. Appuntamento che, certamente, vedrà ancora una volta protagonisti i giovani nuotatori viterbesi.