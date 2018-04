Al Liceo Scientifico di Tuscania una delle 60 lavagne interattive donate dal M5s Lazio

NewTuscia – TUSCANIA – Anche il nostro Liceo Scientifico “G. Galilei” ha da alcuni giorni una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), che è stata donata dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle della Regione Lazio che ha deciso di utilizzare 120.000 euro delle proprie restituzioni per acquistare 60 lavagne interattive multimediali, comprensive di computer portatile e box di sicurezza. La lavagna era già presente presso la scuola da diverse settimane ma nella mattinata di lunedì 9 aprile, la consigliera regionale Silvia Blasi ha avuto modo di formalizzare la consegna dello strumento tecnologico alla presenza della Vice Preside Prof.ssa Giuliana Peppetti ed alla Prof.ssa Mariella Gentile, insieme al Consigliere Comunale M5S Fabio Rossi. Presente anche una rappresentanza dell’Amministrazione comunale con l’Assessore alla Pubblica Istruzione Rosalinda Del Signore.

Dopo aver usato la somma di 750 mila euro, derivanti dalle restituzioni degli stipendi dei 7 consiglieri regionali, per istituire e finanziare il fondo regionale per il microcredito e versato 200.000 euro ai comuni di Accumoli e Amatrice a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma, questa volta si è scelto di dare un piccolo contributo diretto alle scuole pubbliche, uno dei settori più bistrattati dalla politica e protagonista di una serie costante di tagli. Esempi di sostegno della scuola pubblica come questo fanno sperare che possa nascere una sana emulazione anche da parte di altri soggetti, e che all’istruzione siano forniti maggiori mezzi, a vantaggio dei nostri giovani. L’utilizzo di una LIM rappresenta uno strumento importante per preparare gli studenti al presente e al futuro e la politica deve impegnarsi nel sostenere le istituzioni scolastiche pubbliche nella formazione dei cittadini di domani, mettendo a disposizione le migliori opportunità possibili.

Alle parole, almeno in questo caso, sono seguiti i fatti e non possiamo che augurare agli studenti ed agli insegnanti del Liceo scientifico, un anno scolastico che possa dare molte soddisfazioni e risultati incoraggianti.