NewTuscia – VITERBO – Il Teatro dell’Unione apre le sue porte non solo per gli spettacoli. Nel mese di aprile e maggio sono previsti cinque appuntamenti per la visita guidata alla mostra Artes Mechanichae di Luciano Minerstrella e promossa da ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio con il finanziamento della Regione Lazio e del Comune di Viterbo, un appunta mento speciale con la costumista Santuzza Calì e una visita guidata al Teatro dell’Unione, a cura dell’Ufficio Turistico di Viterbo.

Per Mostra “Artes Mechanicae”, inaugurata il 24 marzo e visitabile negli orari di apertura del Botteghino del Teatro, sono previste delle visite guidate gratuite con il curatore della Luciano Minestrella che mostrerà al pubblico i modelli dei macchinari scenici in movimento. Primo appuntamento sabato 7 aprile alle ore 16:00.

Domenica 15 aprile alle ore 11.30 la visita alla mostra sarà preceduta da una visita guidata al Teatro dell’Unione organizzata dall’Ufficio Turistico di Viterbo e tenuta dalla Dottoressa Valeria Fiorini. La visita al Teatro è prevista alle ore 10:00 ed è su prenotazione presso l’Ufficio Turistico di Viterbo ad un costo di €8 a persona (per info e prenotazioni: 0761 226427).

Giovedì 19 marzo alle ore 15:00 la costumista Santuzza Calì e Luciano Minestrella terranno nel Foyer una lezione dal titolo “Costumi e scene per il Teatro”. La lezione, aperta ora anche alla cittadinanza, è parte del progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Dentro le Quinte” promosso da ATCL e Assessorato alla Cultura del Comune di Viterbo e dedicato agli alunni delle Scuole Medie Superiori della Città. Seguirà la visita guidata alla mostra.

Altri due appuntamenti con la visita guidata alla mostra sono venerdì 27 aprile alle ore 18:00 e domenica 6 maggio alle ore 10:00.

Per le visite guidate alla mostra e per la lezione di Santuzza Calì e Luciano Minestrella è necessaria la prenotazione, tramite mail a teatrounioneviterbo@gmail.com o via telefono al 3889506826.

La mostra rimane visitabile negli orari di apertura del botteghino fino al 26 maggio.

Per informazioni www.teatrounioneviterbo.it e teatrounioneviterbo@gmail.com