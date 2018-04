Di nuovo in campo la Defensor Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Dopo la tiratissima serie di semifinale contro Athena, risolta in favore delle gialloblù solo al tempo supplementare di gara tre, la Defensor torna in campo per disputare il match che mette in palio il titolo regionale del campionato di serie B di basket femminile. Il quintetto viterbese affronta in questa domenica Elite Roma in una gara unica nell’impianto romano di Villa Pamphili, con in tasca la qualificazione sicura per le fasi nazionali ma anche la voglia di onorare fino in fondo questa fase.

In ogni caso il piazzamento conclusivo determinerà anche l’avversaria da affrontare nel primo spareggio della fase nazionale, quindi c’è tutta l’intenzione di fare bella figura al cospetto della formazione che ha chiuso al primo posto la stagione regolare ed ha vinto per 2-0 entrambe le serie playoff: “Loro sono un’ottima squadra – commenta coach Carlo Scaramuccia – con giocatrici di esperienza e un organico di qualità in tutti i reparti. Abbiamo un po’ di fatica nelle gambe per gli impegni dell’under 18 che ha disputato la Final Four del suo campionato, ma il morale è molto alto e ci teniamo a disputare una bella gara. Ci siamo affrontati due volte ed abbiamo vinto una volta ciascuno, credo ci siano tutte le premesse per una partita divertente”.

Qualche problema di formazione per il tecnico viterbese che non potrà sicuramente contare sulla pivot Ndiaye e spera di recuperare Gatti, alle prese con un problema alla caviglia accusato nelle gare dell’under 18; per il resto ci sarà la conferma di tutte le giocatrici che si sono comportate molto bene nella semifinale contro Athena.

La palla a due della gara tra Elite e Defensor è in programma alle ore 20 e gli arbitri saranno i signori Pierluigi Collura e Remigio Bova, entrambi di Roma.