Viterbese ed Alessandria, pari con la mente alla finale di Coppa Italia

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese-Castrense pareggia 1-1 in casa con l’Alessandria. I gialloblù sono passati in vantaggio per primi nel finale del primo tempo grazie ad un rigore trasformato da Calderini. Nella ripresa gli ospiti hanno esercitato un forcing offensivo, complice un calo fisico dei gialloblù e sono pervenuti al pareggio con Sestu, abile a mettere in rete un pallone respinto dal palo destro della porta difesa dall’estremo difensore Iannarilli. Entrambe le squadre avevano la mente alla doppia finale di Coppa Italia.

Passiamo alle formazioni delle due squadre che sono scese in campo

VITERBESE-CASTRENSE: Iannarilli, Peverelli, Rinaldi, Bismark, Vandeputte, Baldassin, Calderini,Atanasov, De Vito, Benedetti, Mosti.

A disposizione di Mr. Stefano Sottili: Pini, Micheli, Cenciarelli, De Sousa, Mendez, Sini, Mbaye, Bizzotto, Zenuni, Sane’, Pandolfi, Di Paolontonio.

ALESSANDRIA: Pop Iomut, Celiak, Lovric, Ranieri, Sciacca, Fischanaller, Russini, Chinellato, Gatto, Ahmed Kadi, Barlocco.

A disposizione di Mr. Michele Marcolini: Vannucchi, Sestu, Marconi, Piccolo, Gjura, Usel, Gonzales, Ragni, Gazzi, Giubilato.

Arbitro: Signor Matteo Mercenaro di Genova

Assistenti. Signori Robert Avalos di Legnano e Andrea Zingrillo di Seregno.

Note: giornata calda primaverile terreno in buone condizioni spettatori presenti 900 circa.



CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 1° punizione per i gialloblù dal lato destro dell’area di rigore ospite: batte Mosti, il pallone scodellato in area viene deviato in corner. Il calcio d’angolo è dalla destra, pallone messo in mezzo all’area ospite con un bel traversone, la palla finisce nei pressi dell’area piccola piemontese; si accende una mischia con un furioso batti e ribatti, poi la difesa dell’Alessandria libera con molto affanno.

Al 3° Calderini lancia Vandeputte che viene steso sulla trequarti, l’arbitro lascia correre concedendo il vantaggio, il pallone giunge sui piedi di Baldassin ma quest’ultimo viene anticipato da un difensore e l’azione sfuma.

Al 9° cross in area gialloblù parato dal portiere Iannarilli in presa.

All’11° corner per i gialloblù provocato da Vandeputte; calcio d’angolo con pallone che viene messo in area ospite e la difesa piemontese allontana la minaccia.

Al 13° corner per i grigi dell’Alessandria, pallone messo in mezzo all’area piccola con il pallone che danza pericolosamente nell’area piccola della Viterbese, poi la difesa gialloblù allontana con molto affanno.

Al 18° viene ammonito Gatto dell’Alessandria per un fallo su Peverelli.

Al 19° cambio nelle fila ospiti: esce Russini ed al suo posto entra Sestu.

Al 21° punizione per gli ospiti dalla trequarti destra; pallone messo in area gialloblù con un traversone che viene allontanato dalla retroguardia della Viterbese e l’azione d’attacco dei piemontesi sfuma.

Al 23°corner per la Viterbese provocato da un cross di Calderini deviato in angolo. Il calcio dalla bandierina per i gialloblù è senza esito.

Al 32° colpo di testa di Barlocco su cross dalla fascia destra, la sua conclusione di testa finisce alta sopra la traversa.

Al 34° calcio d’angolo per l’Alessandria, pallone messo in area, la difesa gialloblù libera ed allontana la minaccia.

Al 37° punizione sulla trequarti per gli ospiti; pallone scodellato in mezzo all’area di rigore e la difesa gialloblù libera.

Al 39° punizione per l’Alessandria per i grigi ospiti, pallone messo in mezzo con un traversone che si perde sul fondo.

Al 42° viene ammonito Vandeputte per un’entrata in gamba tesa su un avversario.

Al 46° la Viterbese passa in vantaggio su calcio di rigore per un fallo di mano in area ospite su un cross dalla fascia sinistra. L’arbitro non ha esitazioni ed assegna il calcio di rigore che viene trasformato da Calderini che mette in rete con un tiro forte alla destra del portiere che aveva intuito la conclusione.

La prima frazione di gioco termina con la Viterbese in vantaggio 1-0 grazie al rigore di Calderini.



CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 3° cross di Sestu dell’Alessandria che attraversa l’area di rigore della Viterbese senza che nessuno riesca a deviare il pallone, poi la difesa gialloblù rinvia sbrogliando una situazione che stava diventando pericolosa.

Al 5° viene ammonito Calderini della Viterbese per gioco falloso.

Al 6° doppio cambio nella Viterbese: escono Mosti e Calderini ed al loro posto entrano Cenciarelli e Mendez.

Al 7° per l’Alessandria esce Levric, al suo posto entra Piccolo.

Al 9° tiro di Vandeputte dai 20 metri parato dal portiere dell’Alessandria.

Al 13° Barlocco conquista un pallone s

ulla trequarti campo, entra in area gialloblù, il giocatore ospite conclude in porta, il suo tiro sibila di poco dal palo sinistro della porta difesa dall’estremo difensore della Viterbese Iannarilli.

Al 16° l’Alessandria perviene al pareggio con Sestu: l’azione si sviluppa da una bella triangolazione dalla trequarti con Barlocco che entra in area della Viterbese, tira forte in porta e colpisce il palo destro con l’estremo gialloblù Iannarilli che si era tuffato all’angolo destro: il più lesto di tutti è Sestu che mette in rete.

Al 18° cambio nella Viterbese: esce Vandeputte ed al suo posto entra Sané.

Al 21° altro cambio: esce Baldassin ed al suo posto entra Zenuni.

Al 30° anche l’Alessandria provvede ad un doppio cambio: escono Chinellato ed Ahmed Kadi, al loro posto entrano in campo Marconi e Gazzi.

Al 36° tiro dalla distanza di Marconi dell’Alessandria che impegna il portiere della Viterbese Iannarilli: quest’ultimo respinge il pallone, poi la difesa di casa allontana.

Al 45° cross di Zenuni dalla fascia sinistra che viene parata dal portiere dell’Alessandria Pop Ionut.

Al 47° il portiere dell’Alessandria respinge di pugno un pericoloso cross dalla fascia sinistra.

La partita termina con il risultato di 1-1 con una Viterbese ancora non al 100% che deve recuperare i suoi uomini più rappresentativi ed una forma fisica ed atletica migliori.

RISULTATI DELLA 15° GIORNATA DI RITORNO

VITERBESE-CASTRENSE-ALESSANDRIA 1-1

CUNEO-AREZZO 0-0

LUCCHESE-ARZACHENA 2-2

OLBIA-LIVORNO 4-2

MONZA-PONTEDERA 0-1

CARRARESE-GAVORRANO 2-0 ( PARZIALE )

PIACENZA-PISTOIESE 2-2 (PARZIALE )

PRATO-GIANA ERMINIO ( SI GIOCA ALLE ORE 18,30)

PISA-PRO PIACENZA (SI GIOCA ALLE ORE 18,30)

RIPOSA IL SIENA

CLASSIFICA



SIENA 61

LIVORNO 60

PISA 55

VITERBESE-CASTRENSE 52

CARRARESE 52

ALESSANDRIA 49

MONZA 48

PIACENZA 44

OLBIA 42

PONTEDERA 42

GIANA ERMINIO 41

PISTOIESE 39

ARZACHENA 38

LUCCHESE 38

PRO PIACENZA 35

GAVORRANO 30

AREZZO 30 ( 9 PUNTI DI PENAL

IZZAZIONE)

CUNEO 29

PRATO 21

IL GIORNO 11 APRILE 2018 ALLE ORE 18,30 SI GIOCHERA’ LA FINALE D’ANDATA DELLA COPPA ITALIA

VITERBESE-CASTRENSE-ALESSANDRIA

PROSSIMO TURNO

PISTOIESE-ARZACHENA

PONTEDERA-CARRARESE

PRO PIACENZA-GAVORRANO

GIANA ERMINIO-LUCCHESE

ALESSANDRIA-PIACENZA ( SI GIOCA IL 15-4-2018 ORE 14,30)

LIVORNO-PISA

OLBIA-PRATO

AREZZO-SIENA

CUNEO-VITERBESE-CASTRENSE

RIPOSERA’ IL MONZA