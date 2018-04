Tarquinia, successo per la diretta streaming della processione di Pasqua

NewTuscia – TARQUINIA – Successo per la diretta streaming della processione della Domenica di Pasqua. Anche quest’anno la processione del Cristo Risorto è stata trasmessa in diretta televisiva dal canale Pegasowebtv.it. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Fratelli del Cristo Risorto, il Comune di Tarquinia e la Ermes Wi-Fi, ha visto all’opera uno staff tecnico, coordinato da Giancarlo Milioni, composto da Monica Campanile, Nazareno Gufi, Giada Milioni, Nicolò Milioni, Silvano Olmi, Simona Orrù, Mattia Purgatori, Maria Giorgia Sanna e Alberto Senigagliesi.

“Anche in questa quinta edizione abbiamo avuto numeri da record – dichiara Giancarlo Milioni – sulla pagina Pegasowebtv circa 900 visualizzazioni, mentre su Youtube sono state 1800. Inoltre, a impreziosire la giornata, abbiamo avuto nostro ospite in studio Philippe Daverio, che da venti anni ha casa a Tarquinia. Gli interventi del notissimo giornalista e critico d’arte hanno aperto importanti riflessioni sul significato della processione e sulla devozione alla statua del Redentore. Ci sono giunti tanti ringraziamenti da chi non ha potuto vedere dal vivo la processione del Cristo Risorto. Non sono mancate alcune isolate critiche – conclude Milioni – quelle costruttive le accettiamo con grande piacere, quelle sguaiate le rispediamo decisamente al mittente.”

Le immagini televisive sono andate in diretta sul sito ufficiale www.pegasowebtv.it, sul canale digitale terrestre 190 di Teleidea per il digitale terrestre; i canali 875 Made in Italy e 879 Viva l’Italia per la piattaforma Sky; i canali 1069 Viva l’Italia e 1070 Made in Italy per i decoder tvsat.

