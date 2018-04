Lunedì 9 intervento del Sii sulla condotta ad Orvieto lungo Strada della Selciata

NewTuscia – ORVIETO – Lunedì prossimo, 9 aprile, il Servizio idrico eseguirà un importante intervento nel territorio comunale di Orvieto. I lavori riguarderanno la riparazione di una porzione di condotta lungo la Strada della Selciata e seguono quelli già portati a termine pochi giorni fa a Montefranco, in Valnerina a conferma della costante attenzione posta dal Sii su tutto il territorio provinciale per migliorare continuamente il servizio per i cittadini e le attività economiche.

Il cantiere sarà aperto alle 10 e durerà fino alle 18 con una serie di manovre e interventi sulla rete idrica che potrebbero determinare un abbassamento di pressione o una temporanea mancanza di acqua per le utenze. L’intervento, spiega il Sii, è importante e non rinviabile per garantire un servizio più efficiente a fronte dell’ottimizzazione della rete.

Sempre il Servizio idrico rende poi noto che le zone interessate saranno le località Taburino e Gabelletta e le zone limitrofe. Per tutte le utenze ricadenti in queste aree sono state predisposte le necessarie e preventive informazioni, fermo restando che i contact center operativi e di informazione per il cittadino saranno costantemente a disposizione per ogni necessità.

