Iscritti da ogni parte d’Italia per il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Sono passati solo pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni e sono già numerosi gli istituti, per centinaia di giovani, che parteciperanno al Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia dell’IC “Ettore Sacconi”. Tra questi scuole di Verona, Cagliari e Potenza. Tante saranno le novità di questa edizione, tra cui un ricco programma di eventi che avranno come filo conduttore la musica. Il concorso si distingue per la volontà di aggregare i giovani, favorire la condivisione, l’apprendimento e la diffusione della cultura musicale. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 21 aprile.

Vi possono accedere gli studenti delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, dei licei musicali, delle scuole secondarie di secondo grado e gli allievi dei conservatori (anche quelli che hanno anche già conseguito diploma/laurea di conservatorio). Dal 7 al 12 maggio sono previste le audizioni nel centro storico, tra la sala consiliare del palazzo comunale, la chiesa di San Pancrazio e palazzo Sacchetti, sede della STAS, Società Tarquiniense Arte e Storia. La premiazione, con le esibizioni dei vincitori delle varie categorie, si svolgerà il 20 maggio nella chiesa di San Francesco. Il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia è patrocinato dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Viterbo, dai Comuni di Tarquinia e Monte Romano e vede la collaborazione dell’Accademia Tarquinia Musica e conservatorio Santa Cecilia