Vitorchiano, attivati i servizi stagionali da parte del Comune per chi ha un giardino

Ripartono, come negli anni scorsi, le raccolte a domicilio degli sfalci d’erba e delle potature di siepe

NewTuscia – VITORCHIANO – Il Comune di Vitorchiano offre due importanti servizi rivolti soprattutto ai cittadini che hanno un giardino.

Il primo è la raccolta a domicilio degli sfalci d’erba, che viene svolta tutti i lunedì fino a novembre 2018. Gli utenti interessati devono esporre, sul contenitore, il ticket acquistato in precedenza ogni qualvolta necessitano del ritiro. I ticket possono essere acquistati presso l’Ufficio Tributi, presentando apposita ricevuta di pagamento (€ 1,00 per ciascun ticket) da effettuarsi presso gli uffici postali sul conto corrente numero 76836162, ovvero tramite bonifico bancario IBAN IT82P0760114500000076836162 intestato al Comune di Vitorchiano ovvero tramite versamento in Tesoreria Comunale presso Banca di Viterbo specificando nella causale “Acquisto ticket sfalci d’erba”.

L’altro servizio è il ritiro gratuito di raccolta delle ramaglie e delle potature di siepe. I cittadini con tale esigenza possono scaricare dal sito istituzionale del Comunewww.comune.vitorchiano.vt.it il modulo di richiesta, che dovrà comunque essere presentato presso l’Ufficio Tributi tramite fax al numero 0761.373737, tramite mail a uno degli indirizziv.egidi@comune.vitorchiano.vt.it oppure e.basili@comune.vitorchiano.vt.it o, in alternativa, ritirare il modulo e consegnarlo di persona presso lo stesso ufficio. Questo il calendario del servizio, che è gratuito e inizia a partire dalle ore 7.00: lunedì 16 aprile, lunedì 23 aprile, lunedì 30 aprile, lunedì 15 ottobre, lunedì 22 ottobre, lunedì 29 ottobre. I cittadini, pertanto, dovranno porre fuori dalle abitazioni contenitori, buste, secchi contenenti le potature, la sera precedente.

Tutte le altre regole relative alla raccolta differenziata dei rifiuti rimangono ovviamente invariate.