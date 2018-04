Viterbese – Alessandria, le dichiarazioni di Mister Sottili

NewTuscia – VITERBO – In pochi giorni Viterbese e Alessandria si incontreranno per due volte al Rocchi: campionato e Coppa Italia.

Mister Sottili analizza il prossimo avversario evidenziando i punti di forza dei piemontesi: “I numeri parlano da soli L’Alessandria viene da 16 risultati utili consecutivi in campionato con 10 vittorie e 6 pareggi, ventidue se consideriamo anche le gare di Coppa: Michele Marcolini ha cambiato il volto di una squadra che a inizio stagione veniva indicata da tutti come quella che, insieme a Livorno e Pisa sarebbe stata la più accreditata per la vittoria finale e che invece stava deludendo le aspettative. Oggi è a soli tre punti di distanza da noi con una gara in meno ed una striscia positiva invidiabile: nel girone di ritorno occuperebbe il primo posto per punti fatti.

Dovremo lottare con carattere e spirito di sacrificio per mantenere a tutti i costi questo quarto posto. Il pensiero va rivolto solo ed esclusivamente al campionato, dalle 17.00 di domani penseremo alla finale di mercoledì e nonostante abbia avuto poco tempo per prepararla sono sicuro che i miei ragazzi avranno il carattere e le motivazioni giuste con le quali scendere in campo”.