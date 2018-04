“Un tesoro di Lagotto”: aiutiamo Ricciolo a trovare una casa

NewTuscia – ROMA – Progetto “UN TESORO DI LAGOTTO”, la nostra nuova sfida. Salvare questa categoria di cani sfruttati, maltrattati e non tutelati… i lagotti romagnoli, usati per la caccia e la ricerca dei tartufi, quasi sempre senza vaccini nè chip, spesso addestrati con durezza, ceduti se non sono capaci a chi tenterà ancora di insegnare loro con le cattive maniere a fare un lavoro che non sanno fare, qualche volta poi eliminati senza tante accortezze! Noi vogliamo salvare, nei limiti delle nostre possibilità, quelli di cui veniamo a conoscenza, per dare loro una nuova vita.

RICCIOLO aspetta ancora una mamma umana. Lui è un cucciolone mix lagottino di poco più di un anno, taglia mediopiccola, vivace, esuberante e pieno di energia come tutti i lagotti. Con le persone è dolce e molto, molto affettuoso. E’ sano, sterilizzato, negativo a leish ed erlichia, compatibile con i cani femmina ma non con i maschi e neppure con i gatti. Sa andare al guinzaglio, in macchina non dà problemi ed è un cagnolino simpaticissimo che aspetta solo una bella famiglia che si prenda cura di lui…possibile che non riusciamo a trovargliene una?

Ricciolo è a Roma e si affida, chippato e vaccinato al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo.

PER INFO scriveteci all’indirizzo ambraegiulia@gmail.com

compatibilmente con i nostri impegni di lavoro, RISPONDEREMO A TUTTI APPENA POSSIBILE.