Scuola Sottufficiali dell’Esercito: giura il XX Corso “Certezza”

NewTuscia – VITERBO – Si è svolta oggi presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo la cerimonia di giuramento del XX Corso “Certezza”. Gli Allievi Marescialli hanno gridato “LO GIURO!” alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, del Comandante per la Formazione Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, del Comandante per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Fungo, e delle principali autorità civili, religiose e militari.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, accompagnato dal Comandante per la Formazione Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, ha passato in rassegna lo schieramento in armi composto dalla Bandiera d’Istituto della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, decorata di Medaglia di Bronzo al Valore dell’Esercito e di Medaglia d’Argento al Merito Civile, dalla Banda musicale della Scuola Trasporti e Materiali e dal Reggimento Allievi (I Battaglione XX corso “Certezza” e II Battaglione XIX corso “Saldezza”). Alla cerimonia erano presenti i Gonfaloni della città di Viterbo, decorato di Medaglia d’Argento al Valor Civile, e della Provincia di Viterbo nonché il Medagliere del Nastro Azzurro e i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, rivolgendosi agli Allievi Marescialli del XX Corso, ha ricordato la solennità del giuramento appena prestato dicendo “la decisione di servire in armi il nostro Paese è una scelta di vita che implica tanti sacrifici e rinunce ma improntata ai più alti valori di amor di Patria, fedeltà alle istituzioni, disciplina lealtà onore e senso del dovere” proseguendo “voi futuri comandanti sarete la spina dorsale della nostra Forza Armata dovendo assieme e alla guida dei vostri plotoni, finalizzare tutti i compiti che vi verranno assegnati, trasformando in azione gli ordini ricevuti in addestramento e in operazione in situazioni di forte pericolo e in ambienti naturali estremi, valorizzando le potenzialità di ogni soldato e interpretando ogni variabile del complesso ambiente operativo”.

Il XX corso, giunto a Viterbo il 2 ottobre 2017, è formato da 177 Allievi Marescialli, tra i quali 21 donne.

