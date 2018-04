San Lorenzo Nuovo. Confermate anche per l’anno scolastico 2017-2018 le Borse di Studio per gli studenti della terza media e delle Superiori

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – La Giunta Comunale nella seduta del 6.4.2018 ha deliberato, anche per l’Anno Scolastico 2017-2018, l’assegnazione di borse di studio a beneficio degli studenti residenti a San Lorenzo Nuovo, sia di coloro che sosterranno gli esami di maturità e sia di coloro che sosterranno gli esami di terza media.

In particolare per gli studenti dell’ultimo anno delle superiori sono riservati tre riconoscimenti da 150 euro cadauno sulla base di una graduatoria che tiene conto di merito e reddito a condizione che il voto conseguito sia comunque superiore a 95/100; tre riconoscimenti da 150 euro anche per gli studenti della terza media con le stesse modalità delle superiori a condizione che conseguano almeno il voto di 9/10.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile consultare il Sito del Comune.

“L’assegnazione di questo riconoscimento è ormai al terzo anno e spero che con il tempo possa diventare una vera tradizione – commenta il Sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini; penso sia un ottimo sistema per riconoscere il merito dei nostri giovani e nel contempo stimolarli a migliorarsi sempre di più; indipendentemente dal valore economico del premio è l’aspetto simbolico che riscuote successo, spingendo i giovani all’emulazione e quindi all’arricchimento formativo e culturale.

L’assegnazione delle borse di studio – continua il Sindaco – è solo uno dei diversi provvedimenti a favore degli studenti adottato con l’approvazione del bilancio; a questi si aggiunge infatti la conferma della gratuità del servizio scuolabus, frutto, peraltro, di uno sforzo enorme dell’intera macchina comunale, la conferma della gratuità del servizio supporto scolastico grazie alla disponibilità ed alla passione di alcune insegnanti volontarie che non smetterò mai di ringraziare e soprattutto la diminuzione dei ticket della mensa dell’infanzia di 50 centesimi a partire dalla seconda fascia di reddito (i nuovi importi, a seconda delle fasce ISEE, sono quindi 1 euro, 2 euro, 2,50 euro, 3 euro e 3,50 euro) che porteranno sicuri risparmi alle famiglie.”