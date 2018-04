Sahaya Yoga, la figura di Shri Nirmala Devi

NewTuscia – VITERBO – La meditazione Sahaja Yoga è profondamente legata alla figura di Shri Mataji Nirmala Devi, nacque nel 1923 a Chindwara, nell’India centrale, da una famiglia di origine Cristiana. Da giovanissima partecipò alla lotta non violenta per l’indipendenza del suo paese. Gandhi fu molto colpito dalla saggezza e dalla maturità di una ragazza così giovane ed al tempo stesso dotata di non comuni qualità spirituali. La visione di pace ed unità universale di Shri Mataji continua oggi il sogno del Mahatma Gandhi. Nella sua ricerca di piena comprensione del funzionamento della personalità umana, Shri Mataji studiò medicina al Medical College di Lahore. Più tardi sposò Sir C.P. Shrivastava, che fu per anni Segretario Generale dell’Agenzia per gli Affari Marittimi dell’ONU (IMO) con sede a Londra. Shri Mataji, oratrice energica e dinamica, fu capace di comunicare punti di vista profondi e rivelatori sui molti problemi dell’umanità in maniera semplice ed accessibile a tutti. Fu ospite di diversi seminari e convegni internazionali; tra questi intervenne alla Conferenza Mondiale delle Donne, organizzata dalle Nazioni Unite nel 1995 a Pechino.

Dal 1970 si dedicò ad insegnare gratuitamente le tecniche di meditazione Sahaja yoga girando tutto il mondo e offrendo I suoi insegnamenti gratuitamente , oggi I corsi di sahajayoga sono diffuse in più di 100 paesi del Mondo La meditazione di sahajayoga è rivolta ad adulti e bambini e abbraccia tutti le sfere sociali, la associazione INNER PEACE DAY, (www.innerpeaceday.org) che promuove la meditazione in migliaia di scuole in tutto il mondo ha scelto sahajayoga come strumento di riferimento di meditazione, decine di corsi di SY sono svolti anche negli ospedali, nei carceri di tutto il mondo, o in collaborazione con ambienti sanitari,in italia ASL, INAIL o amministrazioni pubbliche, meditiamo Roma con il patrocinio del CONI ha coinvolto migliaia di persone che sono accorse per una giornata meditativa sugli spalti dello stadio OLIMPICO, cosi come sahajayoga è stato scelto come strumento di meditazione per tutta la durata di EXPO MILANO 2015, dove un vasto pubblico proveniente da tutto il mondo ha gioito degli eventi meditativi, concerti e danze proposti dai volontari di SY, MACRO roma conclusosi pochi giorni fa con il patrocinio delle amministrazioni pubbliche ha ospitato sahaja yoga MEDITIAMO RAGAZZI un viaggio interiore dove i giovani hanno sperimentato nuovi orizzonti di equilibrio e benessere, per ulteriori info www.sahajayoga.it

In italia risiede la fondazione internazionale HHSMND e l’associazione di volontariato e promozione sociale VISHWA NIRMALA DHARMA che tramite attività di puro volontariato ha lo scopo di mettere a disposizione gli insegnamenti di Shri Mataji Nirmala Devi e Sahaja Yoga, con attività e corsi conferenze aperti al pubblico.

Partecipare alla conferenza di sabato 7 ore 17 30 alla sala conferenze della Provincia in via Saffi, 49, sarà un opportunità per conoscere e sperimentare sin da subito metodi per entrare in pace e armonia con se stessi. a Viterbo seguiranno corsi gratuiti con cadenza settimanale che verranno comunicati in occasione della conferenza, per info www.sahajayogaviterbo.it , lottatori@libero.it 339 3033125, giuliana 3386916974.