Ronciglione, presentazione del sito istituzionale aggiornato e del portale turistico

NewTuscia – RONCIGLIONE – Sabato 7 aprile, alle ore 18, la Sala Consiliare del Comune ospiterà la presentazione del sito istituzionale aggiornato e del portale turistico di Ronciglione.

Rinnovato nella grafica e nei contenuti, il sito istituzionale si distingue per intuibilità e facilità di fruizione. Da qui, sarà possibile accedere direttamente al nuovo portale turistico del paese, una vera a propria vetrina per le attrazioni del territorio, gli eventi e le attività commerciali. Quest’ultime, trentacinque in tutto, sono riunite sotto la rete d’impresa “Gli Unicorni”, presieduta da Alessandro Ferrari, con vicepresidente Ruggero Anitori e consigliere delegato Mauro Scialanca. Cliccando sulla sezione “shopping” sarà possibile visionare la scheda di presentazione dell’attività commerciale di interesse, nella quale sono riportati i contatti e le indicazioni per raggiungerla.

Il progetto che ha portato alla realizzazione del portale gode del finanziamento regionale dedicato alle reti d’impresa.

Prenderà parte alla presentazione il sindaco Mario Mengoni insieme a Giovanni Baserga, proprietario della società che ha realizzato il progetto.