Paura a Chia (Soriano nel Cimino): crolla un muro del centro storico

NewTuscia – CHIA (SORIANO NEL CIMINO) – E’ stata una brutta nottata per i circa 400 abitanti del caratteristico borgo di Chia, frazione di Soriano nel Cimino, che ieri sera ha visto crollare uno dei muri di cinta del proprio centro storico.

Le mura antiche, probabilmente a causa delle forti precipitazioni dei giorni scorsi, erano situate in Via Ripetta. Una casa è crollata, mentre altre quattro sono state investite dal crollo e sono state danneggiate.

In questo momento si sta procedendo a valutare i danni e a mettere in sicurezza l’area. Sul posto il sindaco di Soriano Fabio Menicacci e alcuni tecnici dell’Ater.

Non ci sono stati feriti, ma oltre allo spavento, cresce l’indignazione tra la popolazione: molti puntano il dito contro le istituzioni, accusate di non aver saputo valorizzare il borgo, abbandonandolo a se stesso senza neanche metterlo in sicurezza.