Pasti Imperiali: presentazione nelle terre del Falerno e visita guidata ai vigneti

NewTuscia – ROMA – Per celebrare il lancio della campagna di crowdfunding di “Pasti Imperiali – Storie di Agricoltori e Viticoltori che preservano l’eredità enogastronomica dell’Antica Roma“, domenica 8 aprile si terrà uno speciale evento, organizzato in collaborazione con l’Azienda Vinicola Villa Matilde in provincia di Caserta.

Il progetto Pasti Imperiali, patrocinato da Slow Food, nasce per raccontare in un libro fotografico le storie di tutti quegli agricoltori, viticoltori e piccoli produttori che preservano le tradizioni enogastronomiche più antiche dell’antica Roma.

Un capitolo del libro è dedicato alla storia di Villa Matilde, artefice del progetto di recupero del vino Falerno.

Il programma della giornata, che si svolgerà a Cellole (CE), nella sede dell’Azienda Vinicola Villa Matilde, è il seguente:

Ore 10:30 Presentazione del libro fotografico Pasti Imperiali.

Presentazione del libro fotografico Pasti Imperiali. Ore 11:00 I titolari di Villa Matide racconteranno la storia di Villa Matilde, indissolubilmente legata al progetto che portò al recupero del vino Falerno.

I titolari di Villa Matide racconteranno la storia di Villa Matilde, indissolubilmente legata al progetto che portò al recupero del vino Falerno. Ore 12:00 Visita guidata della tenuta di San Castrese di Villa Matilde, cuore dell’odierno Ager Falernus, per comprendere a pieno le caratteristiche della terra del Falerno. (Situata ad 8 km dalla sede dell’azienda – trasferimento con mezzi propri)

La manifestazione è aperta al pubblico, fino esaurimento posti disponibili. Riservati alcuni posti per giornalisti e stampa invitati.

L’appuntamento è presso l’Azienda Vinicola Villa Matilde a Cellole (CE), presso S.S. Domitiana, 18.

Per informazioni visitare il sito internet www.villamatilde.it oppure contattare la mail info@agritales.it.