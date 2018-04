Montefiascone Baseball Softball: domenica l’esordio in casa con la Lazio

NewTuscia – MONTEFIASCONE – A corto di preparazione per via del maltempo, che ha penalizzato tutte le squadre, il WiPlanet di serie B inizia l’avventura del campionato 2018 domenica 8 aprile in casa con la Lazio, con un doppio incontro alle ore 11 e 15,30.

“Purtroppo il clima di marzo ci ha rallentato nella preparazione – ha dichiarato il manager Fabio Vaselli – ma i ragazzi stanno lavorando duramente in questi giorni per recuperare. Sarà un campionato molto lungo ed equilibrato; molte le squadre che si sono rinforzate ma noi siamo fiduciosi, abbiamo un gruppo giovane che ha voglia di crescere e fare bene. Non vediamo l’ora di iniziare.”

La squadra a sua disposizione, insieme ad elementi di grande esperienza, che si sono messi a disposizione del manager Vaselli e della società con grande spirito di dedizione, si avvale degli innesti dei giovani di Grosseto allenati da Marco Mazzieri e dell’accademista Baldazzi, con una notevole crescita del tasso tecnico. Certamente il prestito di Matteo Carletti al Viterbo ha indebolito la squadra, ma lo staff tecnico è convinto di poter puntare ad un ottimo campionato, tenendo presente che quest’anno, a seguito della ristrutturazione dei campionati, la prima e la seconda a fine regular season saranno direttamente promosse in serie A 2 , senza play-off. Esaminiamo i vari reparti:

Monte di lancio: assente Matteo Carletti, il fratello Michele ed i nuovi innesti hanno dimostrato grandi possibilità tecniche e voglia di crescere. Parliamo dei grossetani Piccini e Lorenzo Pivirotto, che saranno affiancati dal sempre valido Cappannella e da Favilla, rientrato dal lavoro all’estero. A loro si aggiungono i montefiasconesi Conti e Lombardi.

Ricevitori: il reparto è certamente migliorato dallo scorso anno, sia per la crescita di Senzaquattrini, affiancato a Capezzali, sia per l’innesto del giovane ma validissimo Milli da Grosseto.

Interni: Certamente il nettunese Baldazzi e i grossetani Gianni e Pivirotto Alessandro garantiscono un buon rendimento, mentre il dominicano Bryan Carrasco Gomez e Testa porteranno anche un notevole contributo in battuta. Sono comunque disponibili sia Rastrello che Cornicchia.

Esterni: Oltre agli esterni di ruolo Amaro, Brachini, Cappannella e Passarelli, avranno spazio nel campo profondo quegli atleti che dimostreranno una maggiore attitudine in battuta, se non utilizzati nel loro primo ruolo: parliamo di Lombardi, Conti, Carletti, Carrasco Gomez e Senzaquattrini.

Lo staff tecnico: Fabio Vaselli, manager, Alejandro Salgado e Carletti Pietro, coach, sono perfettamente affiatati e stanno lavorando su un gruppo di giovani vogliosi di ben figurare. In particolare Salgado sta seguendo i giovani falisci e certamente i frutti saranno visibili nel corso del campionato.

LE AVVERSARIE IN SERIE B

CALI Roma XIII di Acilia, già ammessa nel 2017 ai play-off per la promozione, quest’anno sembra notevolmente ridimensionata puntando molto sui giovani del proprio vivaio.

Catalana Alghero, affronta il campionato con tutte le intenzioni di esserne protagonista, con tre italo-venezuelani ben conosciuti in Italia, dove hanno giocato per vari anni in IBL e serie A: Henry Brito, ed i fratelli Leonardo e Yovany D’Amico, lanciatori di grande esperienza. A completare la rosa sono giunti anche ben sei rinforzi dalla Vibraf di Domus Novas e da Los Amigos di Olmedo. Squadra quindi completamente nuova agli ordini del manager Antonio Contini, che punta decisamente ad un campionato di vertice.

Fiorentina, lo scorso anno in serie A 2 , riparte dalla serie B per motivi economici; la squadra è stata ringiovanita con l’innesto di molti ragazzi provenienti dalla serie C.

Latina, forte di un accordo con la Academy Nettuno, è la squadra privilegiata dalla prestigiosa società nettunese per l’esperienza dei propri migliori giovani, alcuni dei quali Campioni d’Italia U18. È allenata da Camillo Martufi e presenta alcuni giocatori interessanti come Calisi Alessandro e Federico Ricci, già nazionali giovanili.

Lazio Baseball, sezione della polisportiva romana, è l’avversaria dell’esordio composta da giocatori esperti, parte dei quali ha militato a Montefiascone negli anni passati. Il manager è l’ex lanciatore Pietro Rossi, giocatore più rappresentativo il lanciatore Giovanni Pagliei, senza dimenticare Valerio Caminiti e Stefano Marchetti.

Il Livorno, società con una gloriosa tradizione (in passato protagonista in serie A), che però non sappiamo con quali obiettivi affrontano il campionato 2018; sicuramente il loro giocatore più rappresentativo è Liviston Santaniello, lo scorso anno in IBL a Padule.

Lupi Roma, allenati da Ivano Licciardi, si presentano al via notevolmente rinforzati e puntano decisamente a rappresentare la capitale al massimo livello tecnico. Il loro punto di forza è sicuramente il monte di lancio con giocatori di spicco come Federico Cozzolino, Lorenzo Pieri e Claudio Magnoni.