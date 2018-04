FIC festeggia 50 anni: in prima fila la FIC Cina

NewTuscia – ROMA – Il 10 aprile 2018 a Roma presso la sala della Protomoteca in Campidoglio, la Federazione Italiana Cuochi festeggerà “mezzo secolo” dalla data di fondazione.

Saranno presenti le varie delegazioni create opportunamente per divulgare al meglio in tutto il mondo il messaggio della FICche oltre ad essere un messaggio enogastronomico è una reale strategia culturale di promozione del turismo e della cultura italiana, sempre fatto di comune accordo con il governo italiano.

In questo contesto una delle più recenti delegazioni, la delegazione cinese, è molto attiva ed importante punto di riferimento anche per tutte le aziende agroalimentari italiane ed in seconda battuta per le aziende che operano nel settore del incoming.

Far conosce le tradizioni, il territorio, il cibo italiano significa non solo agevolare i rapporti anche commerciali con una nazione ma stimolare la voglia di visitare il “Bel Paese“.

FIC Cina è stata fondata recentemente: il 20 marzo 2017.

Raggruppa già molti associati, professionisti che esercitano nei migliori ristoranti ed alberghi internazionali nelle principali città cinesi come portavoci dell’enogastronomia italiana.

FIC Cina ha già organizzato una decina di eventi di rilievo che sono stati in grado di mettere in risalto l’importanza di una associazione per riuscire a fare fronte comune per dare il giusto rilievo alla presenza qualitativa degli italiani in Cina e la rilevanza dell’Italia nel mondo sempre in un’ottica di reciprocità con il paese ospitante.

