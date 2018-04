Bobo Craxi (Psi): “Convocare Congresso entro l’anno”

NewTuscia – ROMA – “Ognuno reagisce alle sconfitte con la propria sensibilità. Se i compagni hanno deciso di respingere le dimissioni di Riccardo Nencini e di rimandare il chiarimento al futuro Congresso, rispetto questa scelta”. NewTuscia – ROMA – “Ognuno reagisce alle sconfitte con la propria sensibilità. Se i compagni hanno deciso di respingere le dimissioni di Riccardo Nencini e di rimandare il chiarimento al futuro Congresso, rispetto questa scelta”.

E’ quanto afferma Bobo Craxi, del Partito socialista italiano, in un’intervista rilasciata al sito web di approfondimento politico www.laici.it.