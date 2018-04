Under 12 Montefiascone baseball al via

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Dopo la presentazione di tutte le squadre, dalla serie B al minibaseball, finalmente la prima partita di campionato.

Questa volta a dare l’avvio alla stagi one è la squadra Under 12, che giocherà sabato 7 aprile, alle ore 15, presso il campo di Montefiascone, ospitando la squadra B dei Dolphins Anzio.

Anzio, insieme a Nettuno, ha una lunga tradizione baseballistica, e i Dolphins hanno il merito di aver rifondato una società, partendo proprio dall’attività giovanile, che vede un buon numero di partecipanti, dando origine a due squadre Under 12. La squadra che giocherà sabato è allenata da Alessandro Ruberto, che ha disputato diversi campionati di serie B a Montefiascone.

Per quasi tutti i ragazzi falisci è l’esordio ufficiale; solo 4 elementi facevano parte della squadra che lo scorso hanno ha vinto il campionato, mentre gli altri sono al primo anno di attività, ma hanno dimostrato nel torneo indoor di avere la possibilità di ben figurare, in particolare nella seconda parte del campionato, dopo aver accumulato la necessaria esperienza.

“Il lanciatore partente dovrebbe essere Andrea Tabarrini, figlio di Cristiano, lanciatore falisco degli anni ‘90 anche in serie A 2 , oltre che nella nazionale Juniores – ha dichiarato il manager Roberto Fortunati – e Giorgia Marianello dovrebbe essere il secondo lanciatore. Sarà interessante vedere come reagiranno i ragazzi a questa nuova avventura, che inizia dopo pochi allenamenti sul campo per via delle piogge di marzo, ma sono certo che si impegneranno fino all’ultimo inning”.

Sarà interessante anche vedere nel proseguio del campionato la crescita tecnica dei ricevitori, che il venezuelano Salgado sta seguendo in maniera specifica.