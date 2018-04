Stroncone, disservizi elettrici circoscritti sulle linea elettrica denominata “San Liberatore”

NewTuscia – TERNI – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che questa mattina a Stroncone a causa di alcune fulminazioni si sono verificati due disservizi elettrici circoscritti sulle linea elettrica denominata “San Liberatore”, località Santa Lucia, e in una cabina in località Vasciano.

Il danneggiamento delle linee ha causato due interruzioni del servizio elettrico per gruppi ristretti di utenze.

Nel caso di Santa Lucia il disservizio si è verificato intorno alle ore 7:30 e si è concluso poco dopo le 9:30: il guasto ha interessato anche una fornitura del Servizio Idrico, con cui le squadre operative dell’azienda elettrica si sono interfacciate per la gestione della situazione che dal punto di vista elettrico si è risolta in circa 2 ore.

Per quanto riguarda il disservizio in località Vasciano, le squadre operative dell’azienda elettrica, in coordinamento con i tecnici di ASM che gestisce la cabina primaria che alimenta la linea di media tensione di E-Distribuzione, sono intervenute immediatamente e hanno installato un gruppo elettrogeno ripristinando il servizio elettrico per tutte le utenze. Sono attualmente in corso i lavori di riparazione del tratto di linea elettrica danneggiato, senza ulteriori disagi per la clientela. Domani, venerdì 6 aprile, E-Distribuzione effettuerà un’interruzione temporanea del servizio elettrico per rimuovere il gruppo elettrogeno e rimettere in funzione la linea.