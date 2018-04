Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 06/04/2018

Viterbo

Tempo stabile con sole prevalente per l’intero corso della giornata; poco nuvoloso in serata. Temperature comprese tra +6°C e +20°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori al mattino e al pomeriggio; sereno o poco nuvoloso nel corso delle ore serali.

Italia

Tempo stabile al Nord Italia per tutto l’ arco della giornata con addensamenti nuvolosi al mattino in pianura Padana, per lo più sereno altrove. Cieli sereni o poco nuvolosi poi durante le ore pomeridiane e serali.

Giornata all’ insegna del tempo stabile al Centro Italia con sole prevalente sia al mattina che al pomeriggio, da segnalare soltanto delle nubi in transito sulle regioni adriatiche non associate a precipitazioni.

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino sulle regioni meridionali peninsulari ma senza fenomeni associati, sole prevalente sulle due isole maggiori. Al pomeriggio possibili brevi rovesci sulla Sila, altrove tempo stabile e in gran parte soleggiato. Tempo stabile in serata e nottata.

Temperature in calo nei valori minimi, stazionarie o in lieve aumento le massime.

