Presentazione della Carta dei Servizi di Legacoop Lazio a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – La sede viterbese di Lazio Innova (via Faul 20/22 – Viterbo) ospiterà giovedì 12 aprile, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, la presentazione della Carta dei Servizi di Legacoop Lazio. Il seminario sarà inoltre l’occasione per affrontare, con alcuni dei professionisti accreditati, temi attuali di interesse per le cooperative.

Il forte cambiamento a cui sono soggette le organizzazioni di rappresentanza impone di dare servizi sempre più professionali, che legacoop ha deciso di trovare sul mercato selezionando i migliori e soprattutto coloro che conoscono la cooperazione e le sue specificità.

Dopo l’apertura dei lavori di Massimo Pelosi, Responsabile Legacoop Lazio Distretto Lazio Nord, e Giulio Curti, Responsabile Spazio Attivo Viterbo Lazio Innova, sarà Lucia Di Donato, Responsabile Affari generali Legacoop Lazio, a raccontare le novità introdotte dalla Carta dei Servizi. A seguire, gli approfondimenti tematici di alcuni professionisti e cooperative accreditati:

“Privacy/Nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati sensibili: adempimenti obbligatori per le aziende dal 25 maggio 2018” – Gianluca Bucciarelli, Dottore commercialista

“Novità introdotte dalla Legge di Bilancio (Legge 205 del 27/12/2017) sui temi della governance e della vigilanza” – Sandro Mento, Avvocato amministrativista

“L’internazionalizzazione delle cooperative tra investimenti pubblici e privati” – Simone Mattioli, Presidente Cooperativa Indaco

“Responsabilità sociale d’impresa: dal bilancio sociale alla certificazione SA8000, obblighi e vantaggi” – Annalisa Casino, Presidente Cooperativa Eticae – Stewardship in Action

“Quale sostegno alle start up. Le aziende dell’incubatore d’impresa di Lazio Innova di Viterbo” – Alessandro Angelelli, Direttore marketing digitale CuDriEc e Moondo

Le conclusioni saranno affidate al Presidente di Legacoop Lazio, Placido Putzolu. E’ necessario confermare la propria presenza alla segreteria di Legacoop Lazio: legacoop@legacooplazio.it | 06-4063028