Meeting Internazionale di Atletica leggera “Città di Viterbo 2018”

NewTuscia – VITERBO – Circa 150 atleti in rappresentanza di cinque squadre, provenienti da Malta, Iasi (Romania), Turany (Slovacchia), Granada (Spagna) e Londra, incontreranno i nostri atleti viterbesi in una gara nel segno dell’ amicizia e del sa no agonismo.

La manifestazione si disputerà a Viterbo, nel rinnovato Campo Scuola, sabato 7 aprile a partire dalle ore 10.00 con le gare giovanili e nel pomeriggio con quelle assolute dalle ore 16.00.

La manifestazione, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, coordinata dal suo Delegato allo Sport Prof. Livio Treta in collaborazione con il Comitato Provinciale della Fidal di Viterbo, vuole essere una degna inaugurazione della nuova pista di Atletica Leggera e rappresentare un trampolino di lancio per l’atletica viterbese.

Molti dei partecipanti, soprattutto tra i tecnici e i dirigenti, hanno avuto modo di conoscere la nostra Città, alcuni nel 2012 in occasione di “Viterbo Città Europea della Sport” ed altri per le attività relative ai progetti scolastici Erasmus, e ne sono rimasti affascinati tanto da rendersi disponibili ad incontrarci nuovamente per questo Meeting.

Atleti giovani ed atleti di valore in un connubio in cui gli aspetti formativi e quelli più spiccatamente agonistici si fondono in una stessa giornata di gara.

A livello giovanile, spicca il londinese Lewis Morgan Robin che a soli 15 anni è capace di correre già gli 800m in poco più di due minuti, ma anche gli amici Spagnoli, Slovacchi, Rumeni e Maltesi non scherzano e i nostri ragazzi avranno un confronto sicuramente pieno di spunti interessanti per la loro crescita.

A livello assoluto, la compagine di Londra sembra essere la favorita per la vittoria finale, con gli spagnoli a contrastarli , mentre i maltesi e i nostri ragazzi a cercare prestigiose vittorie nelle singole discipline.

Un meeting che si annuncia dunque pieno di spunti agonistici, che vedrà protagonista non solo l’atletica con il suo Campo Scuola e i suoi atleti, ma anche e soprattutto la Città di Viterbo con le sue bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche.

Venerdì 6 aprile alle ore 10.00 cerimonia di presentazione del meeting con il saluto delle autorità cittadine a tutti i partecipanti presso la Sala Regia del comune di Viterbo.

Appuntamento per tutti sabato 7 aprile alle ore 10.00 per il Meeting giovanile e alle ore 16.00 per il meeting assoluto.

C.P. Fidal Viterbo