Expo del Lavoro e dell’Orientamento al Centro Commerciale Auchan Casalbertone

NewTuscia – ROMA – Dal 9 al 13 Aprile, presso il Centro Commerciale Auchan Casalbertone (RM), si svolge Expo del Lavoro e dell’Orientamento, un evento totalmente gratuito, promosso da Asse4 – Rete di Imprese.

I partecipanti, studenti degli Istituti di Istruzione Superiore di I e di II grado, studenti universitari, laureandi, laureati e, tutti coloro che vogliono intraprendere un nuovo percorso di vita, hanno l’occasione, del tutto gratuita, di interfacciarsi con le opportunità presenti sul territorio, spaziando dall’ambito dell’istruzione e universitario all’ambito del mondo lavorativo, al fine di scoprire il proprio potenziale, acquisire le competenze necessarie per affrontare al meglio la propria futura carriera lavorativa.

La formazione diventa spettacolo. Saranno attivi Workshop e continua Formazione. Ai momenti di formazione classica – a cura di esperti del mondo della formazione e del lavoro – si alternano momenti di giochi formativi e interattivi. Un originale modo di (in)formare il pubblico partecipante sarà la partecipazione al “TraininGaming” ideato e curato dal dr. Antonio Miele dell’azienda Mideal – Società che opera nella ricerca e gestione del personale.

TraininGaming rappresenta una modalità innovativa basata sulla metafora del gioco di società:

“la metodologia permette di “giocare” sul tema dei comportamenti organizzativi con l’obiettivo di stimolare i comportamenti virtuosi ed identificare e correggere quelli viziosi, sviluppare la capacità di analizzare le problematiche e risolverle in gruppo e stimolare la capacità di assumersi responsabilità e prendere decisioni”.

Saranno, inoltre, presenti, i rappresentanti di aziende e Istituzioni pronti a delineare e consigliare percorsi mirati e in linea con il proprio background personale.

È possibile beneficiare di interessanti opportunità, come la realizzazione e la consegna del Curriculum Vitae, sostenere colloqui individuali con enti aziendali, guida alla scelta del percorso di Istruzione Superiore per i più giovani, orientamento alla scelta universitaria, di master o corsi di perfezionamento site in tutto il territorio.