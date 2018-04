Emergenza sanitaria: sitin di protesta davanti la Regione Lazio

NewTuscia – ROMA – Domani giovedì 05/04/2018, a Roma davanti al palazzo della Giunta regionale del Lazio si svolgerà un sit in per protestare contro una gestione a dir poco scellerata dell’emergenza sanitaria da parte della regione, questo perché si sta preparando un bando per affidare alle onlus la gestione di alcune postazioni del 118,

tali postazioni al momento sono assegnate all’ ATI che nel 2015 si è aggiudicata la gara europea per la

gestione di alcune postazioni 118 del Lazio, tale bando prevede una inadeguata gestione economica del

personale, sia come inquadramento che come retribuzion e, questo perché impone che un equipaggio di tre

persone tutti professionalmente preparati, formati ed adeguatamente selezionati, un soccorritore, un

autista soccorritore un infermiere laureato, sia retribuita solo la figura del infermiere laureato e

soccorritore ed autista soccorritore siano volontari e non retribuiti.

Questa inadeguata scelta presta il fianco all’aumento del lavoro nero ed a false rendicontazioni per poter

elargire emolumenti alle due figure che non hanno diritto alla retribuzione, ma che come è ovvio pensare

per poter svolgere un’attività con turni di 12 ore a cadenza di quattro indicativamente 15/16 turni mensili

fra diurni e notturni, debba ricevere un adeguato compenso per sopravvivere, a meno che non si

inseriscano persone che hanno già un reddito personale, ma che ovviamente non deriva da lavoro

dipendente ne da lavoro autonomo, quindi pensionati, escludendo lavoratori che oggi svolgono tale sevizio,

ben retribuiti ed assistiti da un’azienda seria e competente.

Premesso che nessuno pensa alle onlus come delle associazioni poco serie o almeno non tutte, si è

appurato che questo modus operandi esiste ed è in essere tuttora nel Lazio e non solo, la nostra protesta è

contro una sconsiderata gestione di questa che è una attività salvavita, a favore di soggetti con pochi

scrupoli sia verso i dipendenti, che verso il servizio stesso, chiediamo a chi gestisce questa procedura ARES

Assessore Regionale alla Sanità al Presidente della Regione Lazio, di considerare a fondo quanto spiegato in

precedenza e dare a noi lavoratori i giusti diritti di dignità e sicurezza occupazionale, ma soprattutto ai

cittadini un servizio adeguato con personale e mezzi in grado di assolvere in sicurezza le emergenze

territoriali, se proprio debbono lasciare spazio per chissà quale debito contratto con alcune onlus, lo

facciano tutelando i lavoratori e gli utenti lasciando alle onlus servizi secondari o di supporto ove necessario

ma non sminuire la professionalità e competenza degli operatori.

Certi che sia i cittadini, ma soprattutto gli amministratori regionali recepiscano la nostra protesta non come

un fatto personale o politicizzato, ma esclusivamente volto alla tutela dei diritti dei lavoratori, per sicurezza

ed adeguatezza della retribuzione e soprattutto per la tutela dei cittadini che per loro sfortuna si trovano

nella condizione di dover richiedere assistenza sanitaria d’emergenza per accidenti o malori, con la

speranza /certezza di avere la migliore assistenza salvavita.