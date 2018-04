Vasanello, le Sarapiche debutta stasera con: “Che tocca fa pe’ sposasse”

Vasanello, Cinema-Teatro “Albertone” ore 21.00

NewTuscia – VASANELLO – Sono tornate, le Sarapiche, la compagnia teatrale vasanellese debutta stasera con: “Che tocca fa pe’ sposasse“, spettacolo tratto dal film, pluripremiato agli Oscar del 1954, “Sette spose per sette fratelli”.

La commedia, scritta e adattata per la scena da Laura Pieri, racconta le vicende comiche e surreali di sette fratelli-contadini che dopo una vita passata nei campi, in perfetto isolamento, decidono di sposarsi. Consigliati da un parroco festaiolo e gaudente si convincono a partecipare alla “festa delle zitelle” per trovare l’anima gemella. E forse, ma non è detto, per questo dovrete vedere lo spettacolo, ci riusciranno.

“Si fa un gran parlare di ecologia, salutismo, veganesimo e altre mode di questo tipo, ma poi – dice l’autrice – basta guardarsi intorno e ci si rende conto che non c’è nulla da scoprire.” Eh già, perchè ridendo e scherzando qui si finisce pure per fare sul serio.

La commedia mette a confronto due mondi quello della città e quello della campagna, all’apparenza antitetici, ma alla fine si scopre che non sono tanto diversi; anzi, il gusto per le cose semplici e genuine è un tratto che li accomuna, fin quasi a sovrapporli. Vega, interpretata da Laura Pieri, e Arturo, il fratello maggiore emigrato in città, ritornano dopo molti anni al paese e nonostante le profonde convinzioni acquisite seguendo la moda del momento, vengono talmente affascinati dai discorsi strampalati dei fratelli che alla fine ne saranno così conquistati da trovarsi d’accordo pure con le loro “pessime” abitudini.

Uno spettacolo ricco, generoso, divertente con musiche di scena suonate dal vivo dalla Country Band di Alberto Del Vescovo: “Ho scritto le musiche e messo su una band appositamente per questo spettacolo. Spero vada tutto bene – dice – è la prima volta che tentiamo un esperimento del genere!”. Le coreografie sono curate da Mario Misuraca, le scenografie da Anna Celestini e Marco Martinelli e i costumi da Patrizia Cenciarelli.

La regia è di Adolfo Benedetti “con l’aiuto prezioso di Bianca Maria Fabiani” – ci tiene a precisare – e poi aggiunge un ringraziamento particolare al nutrito gruppo di attori, alcuni al loro debutto assoluto, che, senza risparmiarsi, canta, balla recita e diverte.

Lo spettacolo sarà in scena da stasera fino a domenica 8 aprile al Cinema-Teatro “Albertone” di Vasanello.